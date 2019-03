tvzap.kataweb

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Pellicola incentrata sulle vicende di un cavaliere medievale reduce dalle Crociate ed esordio alla regia del premiatissimo direttore e coreografo di stuntman Nick Powell,– L’ultimoè uscito nel 2014 ed è un prodotto pensato principalmente per i mercati orientali. Venerdì 12 gennaio, alle 21.20, va in onda su Italia Uno.– L’ultimo, laDurante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, le uniche speranze di salvezza del giovane principe sono riposte nella protezione della sorella e nell’aiuto del riluttante e, ormai stremato, guerriero crociato Arken. Costui, per assicurare al principe il suo regno e difenderlo dalla morte, dovrà vincere prima i propri demoni personali e poi farsi alleato Gallain, un leggendario crociato trasformatosi in bandito....

24Reporter24 : News: (Outcast – L’ultimo templare: trama, cast e curiosità del film con Nicolas Cage) pubblicata suk sito Informaz… - _jaenana_ : la mia crush per Hayden Christensen è sempre così hype, sopratutto quando lo rivedo in Outcast - l'ultimo dei templ… - artvred_ : raga stasera fanno outcast: l’ultimo templare su italia1 e NON VEDO L’ORA mi manca Hayden -