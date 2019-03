Paolo Fox oroscopo domani | lunedì 11 marzo | previsioni astrologiche

lanostratv

(Di domenica 10 marzo 2019)Fox: le11segno per segno Come inizierà la seconda settimana del mese disecondoFox e il suodi? Scopriamolo partendo dai primi quattro segni dello zodiaco.ARIETE: la settimana parte con un po’ di nervosismo; ci sono delle cose da risolvere in breve tempo. Sarà una settimana di recupero.TORO: sarà un buon inizio di setimana con la Luna nel segno che andrà sfruttata al meglio. Potrebbe esserci un riavvicinamento in amore. Le relazioni, comunque, saranno favorite.GEMELLI: le cose andranno decisamente meglio, secondo l’astrologo di Rai2. Ci sarà spazio per i sentimenti e per chi vuole lavorare sodo per costruire un futuro roseo.CANCRO: il consiglio è quello di fare tutto quanto con calma e serenità. E’ un ottimo momento per recuperare dopo diverse discussioni con il partner....

