Balle Spaziali | Travaglio smonta 4 fake news | è vero che sul Tav cambia tutto per

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : ‘Di Maio si è autoproclamato capo politico del M5S per i prossimi 9 anni?’ : E’ vero che Luigi Di Maio si è autoproclamato capo politico del Movimento 5 Stelle per i prossimi nove anni, cioè per un totale di 10 anni? E’ vero che il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino farà un referendum italiano o piemontese, pro o contro il Tav in concomitanza con – o addirittura prima – delle elezioni europee e di quelle amministrative in Piemonte? E’ vero che Piercamillo Davigo ha ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che contro i Renzi si è scatenata la ‘giustizia a orologeria’? : E’ vero, come dice Luigi Di Maio, che il quesito sottoposto agli iscritti della piattaforma Rousseau era lo stesso su cui dovevano decidere i senatori della Giunta per le immunità? E’ vero come dice il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che la analisi costi – benefici disposta da Danilo Toninelli e realizzata dal professor Marco Ponti sul Tav è superata perché l’Europa ha deciso di pagare praticamente ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca e di parte? : E’ vero che l’analisi costi-benefici sul Tav è farlocca, bugiarda, truffaldina, parziale e partigiana? E’ vero che, come scrivono Il Corriera della Sera, Repubblica e Il Messaggero, Raffaele Cantone si dimette dal’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, perché si sentiva “sopportato” dall’attuale governo con il quale non andava più d’accordo? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta una fake news : “Ecco perché il M5s deve autorizzare il processo a Salvini” : E’ vero che bisogna negare l’autorizzazione al processo contro Matteo Salvini per sequestro di persona nel caso della nave Diciotti perché il governo ha preso una decisione collegiale, perché il governo non si processa, perché è stato un atto politico e comportandosi altrimenti si causerebbe la caduta dell’esecutivo? Questa settimana Marco Travaglio smonta una fake news per il 20esimo appuntamento della seconda stagione ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : “Tutta la verità sul caso Diciotti e le accuse a Matteo Salvini” : Su cosa deve decidere il Senato a proposito del caso Diciotti e sull’immunità a Matteo Salvini? E’ vero che come scrivono Il Messaggero e La Stampa non completare “la” Tav può costare 24 miliardi? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 19esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : è vero che Lino Banfi è stato nominato ambasciatore Unesco? : Ci avevano detto che il Decreto dignità avrebbe sterminato centinaia di migliaia se non un milione, addirittura, di posti di lavoro: è vero?. Ci hanno detto che Lino Banfi è stato nominato niente meno che ambasciatore dell’Italia presso l’Unesco: è vero? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 18esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma ...

Migranti - Salvini : Deportati da Castelnuovo di porto? Balle spaziali

Balle Spaziali - Travaglio smonta le fake news della settimana : è vero che ci vuole garantismo verso Cesare Battisti? : Non si esulta per la cattura di Cesare Battisti, ci vuole garantismo nei suoi confronti, forse è stato condannato ingiustamente: sarà vero? Il primo novembre 2018, il Corriere della Sera titolava a tutta prima pagina: “Ue, pronta la procedura contro l’Italia: attesa la decisione il 21 novembre”. Era vero o no? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 17esimo appuntamento della seconda stagione di Balle ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : “È vero che il decreto su Banca Carige è uguale a quello su Etruria?” : E’ vero che il decreto del governo Conte su Banca Carige è uguale a quello del governo Renzi su Banca Etruria e le altre banche fallite? E’ vero che l’attuale maggioranza si è rimangiata tutte le promesse e sta autorizzando le trivellazioni in mare per i grandi petrolieri? E’ vero che Daniele Luttazzi torna su Raidue, ma in realtà è tutta una finzione per nascondere una censura, un’epurazione, una fatwa di Carlo ...

Banche : verità - mezze verità e Balle spaziali : Il governo Conte, con un provvedimento d'urgenza, va in soccorso di Banca Carige per evitarne un collasso finanziario dalle potenziali conseguenze serie sul sistema bancario e sulle tasche di non pochi risparmiatori.Quindi possiamo dire che anche questo governo agisce (addirittura con una riunione ad hoc del consiglio dei ministri) per "salvare" una banca, facendo così coriandoli di uno degli argomenti usati per mesi da Lega e M5S contro ...