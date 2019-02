Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e Albano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

Verissimo - il tracollo di Al Bano Carrisi alla domanda su Ylenia : come non lo avevamo mai visto : Nel corso della puntata di Verissimo di sabato 26 gennaio in onda su Canale 5 non mancano le lacrime , soprattutto quando Silvia Toffanin accoglie tra gli ospiti in studio Al Bano Carrisi . Il ...

Albano - 55 Passi nel sole : Cristel Carrisi in lacrime per il ricordo della sorella Ylenia : Nel corso della serata di ieri nella prima delle due serate di 55 Passi nel sole c'è stato un momento di grande commozione. Cristel Carrisi è scoppiata in lacrime nel ricordare la sorella Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni. Lo show dedicato da Canale 5 ai 55 anni di carriera di Albano Carrisi ha riservato ai tanti telespettatori e pubblico presente in sala numerosi momenti di gioia. Al Bano per tutta la serata è stato affiancato dalla sua ...

55 Passi Nel Sole : il ricordo di Ylenia e le lacrime di Cristel Carrisi – Video : Cristel Carrisi Certi dolori non finiscono mai, soprattutto se non hanno ancora una vero perchè. Così si può riassumere la commozione di Cristel Carrisi nel corso della prima puntata di 55 Passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi, con la partecipazione di Romina Power, trasmesso su Canale 5 ieri sera. Oltre a celebrare la sua carriera con numerosi ospiti, il cantante di Cellino San Marco ha scelto di parlare della sua famiglia. Immancabile ...

Albano Carrisi - la figlia Cristel piange in diretta : il "fantasma di Ylenia" nello show su Canale 5 - strazio : Momenti strazianti a 55 passi nel Sole, lo show andato in onda mercoledì (e bis questa sera) su Canale 5 per celebrare i 55 anni di carriera di Albano Carrisi. A condurre era la figlia Cristel Carrisi, che non ha potuto non regalare un omaggio alla sorella Ylenia, la figlia di Albano e Romina Power

