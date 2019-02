Venezuela | l’opposizione | “I militari sparano al confine” Almeno due morti e 14 feriti 

Venezuela - l’opposizione : “I militari sparano al confine”. Almeno un morto e 15 feriti : militari Venezuelani hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di indigeni Pemon a Gran Sabana, a poca distanza dalla frontiera con il Brasile, uccidendo una donna e ferendo Almeno 15 persone. Lo hanno reso noto su Twitter dirigenti locali e deputati dell’opposizione....

Juan Guaidó - leader dell’opposizione Venezuelana - ha detto di provare «profondo sconcerto» per la decisione del governo italiano di non schierarsi nella crisi del Venezuela : Juan Guaidó, capo dell’opposizione Venezuelana che si è autoproclamato presidente del Venezuela, ha criticato il governo italiano sulla crisi Venezuelana, accusandolo di non prendere una posizione netta contro il presidente Nicolás Maduro e di non chiedere «con forza, libere elezioni,

Venezuela - Maduro : “Pronto al dialogo con l’opposizione - ma no a nuove elezioni presidenziali : non accettiamo ultimatum” : Pronto al dialogo con l’opposizione, sì alle elezioni ma solo parlamentari e alla mediazione di Paesi terzi. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è detto pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione, come riferisce l’agenzia russa Ria Novosti: “Sono pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione in modo da poter parlare a beneficio del Venezuela, la pace e il suo futuro”. Alla domanda sulla ...

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

