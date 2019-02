Toninelli | «Tav solo sospesa In Italia nessuna opera è bloccata» Ecco perché non è vero

Toninelli : Tav solo sospesa - codice contratti pubblici vero male assoluto : Il ministro delle Infrastrutture a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino: la Torino-Lione saràcompletata tra 15 anni, i benefici si vedranno tra 70, dico che non è una priorità. Il presidente del Piemonte Chiamparino scrive al consiglio regionale: verificare possibilità di referendum...

Toninelli - analisi Tav "inconfutabile" : 8.53 "L'analisi costi-benefici è di natura scientifica e in quanto tale inconfutabile". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,Toninelli, a Radio24. "Non rappresenta una valutazione politica, la politica viene dopo, e dopo aver visitato strade gruviera, 8 miliardi preferirei usarli per mettere in sicurezza le strade" invece che per la Tav,ha precisato.

Tav : Salemi (Pd) - 'anche sull'Autobrennero Toninelli tira freno a mano al Nord' (2) : (AdnKronos) - "A novembre 2018 - ricorda Salemi - Toninelli su facebook parlava di 'schema equilibrato ed efficace di convenzione per la gestione dell'autostrada A22 ... e di lavoro insieme ai territori e alle autorità che li governano per creare un nuovo modo di far funzionare la cosa pubblica, in

TAV - Coppola replica a Toninelli : spiegate ragioni disaccordo in due note : Il decreto anticiperà la legge delega - ha spiegato Toninelli - che riformerà l'intero codice degli appalti perché vogliamo rilanciare l'economia. Questo è un governo che è a favore delle grandi ...

Tav - Pierluigi Coppola ribatte a Danilo Toninelli : "Non ho firmato perché non ero d'accordo" : "Non ho firmato perché non ero d'accordo". Pierluigi Coppola, il professore che non ha firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav ma che ha fatto parte del gruppo di lavoro dei sei esperti che hanno realizzato il documento, precisa di avere spiegato "le ragioni" del suo disaccordo al ministro Danilo