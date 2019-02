Roma | Di Francesco | ' Zaniolo per la sua età ha giocato tanto a ritmi alti De Rossi sarà

Roma - Di Francesco : "Zaniolo forse riposa. Sarri - storie senza senso" : 'Sono storie senza senso. Io penso al Frosinone'. Eusebio Di Francesco, a Trigoria, dice di pensare solo alla partita di domani sera, ma il modo in cui risponde alla domanda sul presunto incontro tra ...

“Contatto Sarri-Roma? Non mi preoccupa” : Di Francesco concentrato solo sul Frosinone : Roma, Eusebio Di Francesco non teme le voci che al momento vorrebbero i giallorossi interessati a Maurizio Sarri per la prossima stagione “Baldini viene accostato a mosse strategiche della Roma? E’ un ambiente che riesce a trovare sempre qualcosa che non ha senso, a destabilizzare, come questa storia di Sarri, a me non interessa. Il mio referente è Monchi. A me piace parlare di calcio, il resto sono chiacchiere, a volte voi ...

Frosinone-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 1 minuto fa Inizierà a breve la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco in vista di Frosinone-Roma, gara in programma allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone sabato 23 ...

Roma : torna ‘Co.Ro. – voci Comiche Romane’ il 22 febbraio al WeGil con il LiveShow di Francesco De Carlo : Roma – Prosegue venerdì 22 febbraio al WeGil la rassegna di spettacoli del festival Co.Ro. – voci Comiche Romane ideata da Univers e Tamago per la direzione artistica di Edoardo Ferrario e Cecilia Attanasio. In scena il terzo Show Live con Francesco De Carlo, stand up comedian Romano che vive a Londra dal 2016. La fama di Francesco De Carlo è internazionale: si è esibito in sedici nazioni, ha partecipato ai più prestigiosi festival ...

CISL Romagna. Francesco Marinelli eletto nuovo segretario generale : ... che subentra al ravennate Franco Garofalo il quale assume l'importante incarico di responsabile della formazione della CISL Emilia-Romagna Cronaca , Economia

Roma - il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi : Roma, Di Francesco e Monchi: un destino comune -La stagione è ancora tutta da scrivere, in casa Roma si inizia però a pensare già al prossimo anno. Con un finale di campionato e Champions da decifrare la dirigenza giallorossa sta programmando quella che dovrà essere la prossima stagione e, molto probabilmente, conoscerà importanti ribaltoni a livello […] L'articolo Roma, il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi proviene da ...

Roma - Di Francesco e Monchi verso l’addio a fine stagione : Baldini contatta Sarri : Roma alle prese con un futuro sempre più incerto per quanto concerne la panchina, Baldini contatta Sarri e Di Francesco traballa La Roma sta lavorando sottotraccia per la prossima stagione. Il futuro in casa giallorossa potrebbe prevedere notevoli scossoni e molto dipenderà da come finirà questa annata. Fatto sta che Baldini sta già pensando a come muoversi relativamente alla panchina, le ultime indiscrezioni infatti parlano di un ...

Roma - Di Francesco : "Non mi piace vincere così - bravi a rimanere in scia al Milan" : Eusebio Di Francesco se l'è vista brutta, ma alla fine la sua Roma ha portato a casa tre preziosi punti nella corsa Champions . Nel primo tempo meritavamo di stare sotto - ha spiegato - Quando queste ...

Roma - Di Francesco : 'Non siamo stati perfetti - ma si vince anche così' : ... speravo che Zaniolo desse più fastidio a Dijks che reputo un ottimo giocatore" ha detto Eusebio Di Francesco, intervistato al termine della gara da Sky Sport. I cambiamenti fatti all'intervallo ...

Roma-Bologna - Di Francesco : “nel secondo tempo ho avuto una risposta importante” : Successo per la Roma nella gara di campionato contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di Sky Sport: “nel primo tempo non eravamo in campo, abbiamo commesso tanti errori tattici, il Bologna ha fatto una grande partita, noi abbiamo vinto come non piace a me, però nel secondo tempo ho avuto una risposta, arrivavamo sempre secondi sui palloni. Eravamo poco lucidi, abbiamo sbagliato palloni semplici, passo ...

Live Roma-Bologna 0-0 : Di Francesco va a caccia del Milan : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna : giallorossi a caccia di punti Champions. A 1.40 la vittoria degli uomini di Di Francesco : La 24esima di campionato si chiude con il Monday Night dell’Olimpico tra Roma e Bologna. I giallorossi, vincendo, hanno la chance di staccare in classifica le rivali per il quarto posto Atalanta e Lazio, ma al Bologna la cura Mihajlovic sembra dare i suoi frutti, con 4 punti nelle ultime due giornate. Nonostante la ripresa degli emiliani, gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente gli uomini di Di Francesco, vincenti a 1,40, il ...

Roma - Di Francesco ha in mano il jolly : Questo weekend, appena finito, sicuramente andrà a incidere nella corsa alla zona Champions. Il 24° turno del campionato, però, si conclude stasera all'Olimpico: in campo la Roma che, nel monday ...

Roma Bologna - Eusebio Di Francesco LIVE : 'Zaniolo? Per ora gli sta benissimo la 22' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 1 minuto fa A cosa è dovuta la ritrovata solidità difensiva? La cosa più importante è rimanere sempre corti, compatti tra le linee di centrocampo e di attacco. Secondo me ...