NBA | risultati della notte | Golden State rischia coi Kings | Phila ringrazia Marjanovic

NBA 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trascina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si torna finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono sei le partite NBA ed in campo scendevano i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph Curry. Il ...

Risultati NBA – Antetokounmpo stende i Celtics : ok Warriors - LeBron James trascina i Lakers in ‘modalità Playoff’ : I Bucks batto i Celtics grazie ad un super Antetokounmpo, vittoria degli Warriors sui Kings, LeBron James alza il livello del suo gioco e i Lakers battono i Rockets: i Risultati dei match della notte NBA Dopo la pausa per l’All-Star Game di Charlotte, il basket NBA torna a dare spettacolo nella notte italiana. Nella Eastern Conference ruba la scena il big match d’alta classifica fra Milwaukee Bucks e Boston Celtics, concluso con il ...

Risultati NBA – Ko Thunder - ma Westbrook brilla : sorridono Magic e Knicks : Westbrook da urlo contro i Pelicans nonostante il ko: bene Orlando Magic e New York Knicks Nella nottata tre sono i match andati in scena sui parquet oltreoceano validi per la regoular season NBA. Il primo match da segnalare è quello che vede trionfare gli Orlando Magic sugli Hornets. La squadra di casa mette a segno la quinta vittoria consecutiva, avvalendosi delle buone prestazioni di Nikola Vucevic (11 rimbalzi, 17 punti), Terrence Ross ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

NBA risultati : Harden come Wilt - ma va k.o. Boston e Phila avanti tutta : Isaiah Thomas è tornato: dopo 11 mesi di assenza, IT fa il suo debutto con la canotta dei Nuggets mettendo la firma su 8 punti in 13 minuti. A far sorridere Denver, però, ci pensa il tap in allo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

Risultati NBA : crolla Golden State - bene il Gallo - ad Est tutto secondo pronostico : Risultati NBA: Sixers, Raptors, Bucks e Celtics hanno vinto proseguendo nel dominio ad Est, sconfitti invece Curry e soci Risultati NBA, nottata ricca di incontri negli USA, ben 9 partite si sono infatti giocate. I Nets continuano la loro corsa verso i playoff, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite. Sconfitti 148-139 i Cavs dopo ben 3 supplementari, con D’Angelo Russell Sugli scudi con 36 punti. Interessante un ...

NBA risultati : Lakers e LeBron a picco - Spurs ok a Memphis : I Lakers arrivano alla pausa per l'All Star Game nel momento peggiore della loro stagione: ad Atlanta arriva un'altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 partite, nonostante la tripla doppia di LeBron ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 febbraio) : Golden State vince sempre - Boston sbanca Philadelphia - gli Spurs a fatica - crollano i Lakers : Siamo sempre più vicini all’All Star Game di Charlotte di questo weekend, ma la NBA continua a giocare. Nella notte si sono disputati cinque match di grande rilevanza per la due Conference. Ad Est, per esempio, i Boston Celtics vincono a domicilio lo scontro diretto con i Philadelphia 76ers, mentre gli Orlando Magic passano a New Orleans e credono ancora alla post-season. Ad Ovest, invece, ennesima vittoria per i Warriors sui Jazz, San ...