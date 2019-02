La vittima Saunders | ” sapevano tutti” | anche questo summit “solo parole”

ilfogliettone

(Di venerdì 22 febbraio 2019) "Solo parole", ora servono i fatti. Il Papa sapeva del cardinale McCarrick, tutti, ma solamente pochi giorni fa è arrivata la decisione della dimissione allo stato laicale. Peter, attivista inglese nella lotta contro la pedofilia,di abusi da parte di un sacerdote cattolico, tra i fondatori dell'Associazione Ending Clergy Abuse, passa da una intervista all'altra, a Roma, per denunciare lo stato di insoddisfazione delle vittime di preti pedofili, a margine delindetto dal Papa in Vaticano sul tema della tutela dei minori alla presenza di 190 persone."Fin qui la maggioranza di noi è delusa perché il Papa ha spiegato chiaramente cheincontro non è un tentativo serio di affrontare gli incredibili scandali che colpiscono la Chiesa e il Vaticano. Si parla di 'creare consapevolezza', di 'training', ma queste sono cose in cui non dovrebbe esserci ...