Moringa - otto benefici del superfood del momento provati dalla scienza : otto benefici DELLA Moringa provati dalla scienza Usata da secoli come rimedio della tradizione asiatica per molti disturbi, vi sono tuttavia otto benefici per la salute che provengono dal consumo ...

Maturità : simulazione della seconda prova il 28 febbraio su due materie d'indirizzo : L'esame di Maturità, meglio definito "Esame di Stato", è la parte conclusiva del percorso scolastico di una persona e, più nello specifico, la prova finale della scuola secondaria di secondo grado. Negli anni l'esame per ottenere il diploma è stato più volte modificato. Quest'anno è entrata in vigore la normativa stabilita con il decreto legislativo 62/17 con il quale il Miur ha modificato il numero, la struttura e le caratteristiche delle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans-Montana 2019 : nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile la più veloce è Sofia Goggia : Si è appena conclusa a Crans-Montana, in Svizzera la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in programma domani, sabato 23 febbraio alle ore 9.30 (orario anticipato a causa delle alte temperature) e valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: la più veloce è stata Sofia Goggia, che ha fatto segnare 1’30″02, con 0″30 sulla statunitense Alice Merryweather e 0″55 sull’austriaca Mirjam ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventiquattresima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 18 a ...

Repubblica - l'assemblea di redazione approva il piano editoriale di Carlo Verdelli : Il progetto del direttore, illustrato mercoledì ai giornalisti, passa con 296 sì, 13 no e 6 schede bianche

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans-Montana 2019 : Goggia vuole la prima vittoria - Brignone ci prova in combinata : Dopo il Mondiale e la parentesi del City Event di Stoccolma, riparte la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa dalla Svizzera, precisamente da Crans-Montana. In programma nel weekend una discesa libera ed una combinata e c’è grande attesa in casa Italia per due gare che possono dare soddisfazioni ai colori azzurri. Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che ha già messo il suo timbro sulla prima prova cronometrata di ieri. Una ...

Irama non è sincero con Giulia De Lellis a dirlo la ex del cantante : “Mi ha cercato… ha provato ad avere…” : Irama e Giulia De Lellis una storia che va a gonfie vele?? Secondo l’Ex del cantente non sarebbe proprio così La storia d’amore fra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele, almeno secondo quello che trapela dai rispettivi profili social. Solo qualche giorno fa l’artista, che è arrivato settimo al Festival di Sanremo, ha condiviso su … L'articolo Irama non è sincero con Giulia De Lellis a dirlo la ex del cantante: “Mi ha ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi senza precedenti : "Gonne e tacchi - cosa voglio dalla Rai" : “Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace", dice Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco che solo un anno fa asseriva: una donna deve essere capace di fare un passo indietro rispetto al suo uomo. Oggi invece la bella piemontese dichiara fieramente: "Sono un

Isola - Brosio fa scoppiare il caso di Soleil : 'Fatta vincere nella prova del fuoco' : Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda ieri 20 febbraio in prima serata su Canale 5 e dove come di consueto, abbiamo visto gli animi piuttosto accesi dei naufraghi. In particolare Paolo Brosio, senza mezzi termini, ha denunciato le irregolarità nella prova leader della scorsa settimana che ha visto la vittoria di Soleil Sorgè, la quale secondo il giornalista, sarebbe stata avvantaggiata dalla produzione. Insinuazioni che tra ...

