Giorgio Pasotti : altezza - figlia - età e compagna|Il Silenzio dell’Acqua : Giorgio Pasotti : altezza , figlia , età e compagna|Il Silenzio dell’Acqua Accompagnato sul piccolo schermo dalla collega Ambra Angiolini, Giorgio Pasotti è uno degli attori protagonisti de Il Silenzio dell’Acqua. Si tratta di una serie TV, la cui messa in onda è prevista per Aprile 2019, in cui Giorgio Pasotti interpreta il vicequestore Andrea Baldini alle prese con un’indagine relativa alla sparizione di una giovane ragazza. ...

Maghi in scena per una serata da 'mille e una sorpresa' : e spunta Giorgio Pasotti : Un colpo di fulmine per alcuni, una conferma di emozioni per altri. La magia, come la vita, è un insieme di alchimie. Al teatro Olimpico per la sedicesima edizione di SuperMagic, lo show fondato da ...