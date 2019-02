Biglietti Frosinone-Roma | Serie A 2018-2019 | come acquistare i tickets per la sfida del

Biglietti Juventus-Frosinone - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 15 febbraio : Venerdì 15 febbraio alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida valida per il 24° turno del campionato di calcio di Serie A tra la Juventus e il Frosinone. Sul rettangolo verde piemontese i favori del pronostico sono tutti per i campioni d’Italia che, reduci dal rotondo successo contro il Sassuolo, vogliono centrare il bersaglio grosso contro una delle formazioni invischiate nella lotta per la salvezza. La ...

Biglietti Sampdoria-Frosinone - come acquistare i tickets per la 23ma giornata di Serie A di calcio : Ventitreesima giornata di Serie A. Alla ore 15.00 di domenica 10 Febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma l’incontro tra Sampdoria e Frosinone. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta di Napoli, ma vogliono riprendere immediatamente il loro cammino verso le posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee. La Samp è a tre punti dal Milan quarto e si affiderà come sempre a Fabio Quagliarella, che ha ...

Biglietti Bologna-Frosinone - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Dall’Ara : Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 Bologna e Frosinone si affronteranno nella sfida valida per ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Scontro salvezza di fondamentale importanza per le due formazioni. La squadra di Filippo Inzaghi occupa infatti la terzultima posizione, con tre punti di distacco dall’Empoli e quattro lunghezze di margine proprio sulla compagine ciociara. L’esito della partita del ...

Biglietti Frosinone-Atalanta : come acquistare i tickets per il match del 20 gennaio : Torna il campionato di Serie A con la ventesima giornata, la prima del girone di ritorno e la prima del nuovo anno. Nel week-end ovviamente tutti gli incontri per la massima serie italiana: domenica 20 febbraio alle 15 allo Stadio Benito Stirpe va in scena la sfida tra Frosinone e Atalanta. Situazione diversa ovviamente in classifica per le due compagini. I padroni di casa vanno a caccia disperata di punti fondamentali in chiave salvezza: la ...

Biglietti Frosinone-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Frosinone e Milan, in programma alle ore 12.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i ciociari, penultimi in classifica, ed i rossoneri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La formazione ciociara in casa ha totalizzato quattro punti in otto partite, frutto di quattro ...

