Acerbi scarica Ariadna Romero all’Isola dei Famosi | le parole del difensore spiazzano la

: Isola dei Famosi, Acerbi scarica Ariadna Romero. E lei si consola con Ghezzal - BlitzQuotidiano : Isola dei Famosi, Acerbi scarica Ariadna Romero. E lei si consola con Ghezzal - manueghibs : RT @MicheleGiorgini: Ma Acerbi che scarica la Romero così è vergognoso lei è bella gentile simpatica e la molla così #isola - MicheleGiorgini : Ma Acerbi che scarica la Romero così è vergognoso lei è bella gentile simpatica e la molla così #isola -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Francescoe il flirt con, il calciatore ha messo un punto alla frequentazione con la modella cubana a causa della partenza di quest’ultima per L’Isola deiI telespettatori de L’Isola dei14, nella prima settimana di permanenza in Honduras di, avevano intuito che il cuore della modella cubana non era del tutto libero. La conferma ai dubbi dei fan della trasmissione di Canale 5 è arrivata ieri sera, quando durante la puntata, la presentatrice ha fatto vedere adle dichiarazioni di Francescosul loro flirt. “Ci siamo visti per poco tempo, ma non siamo fidanzati. Siamo stati bene, ma la lontananza…”: ha spiegato il calciatore della Lazio alla rivista ‘Spy’, lasciando laperplessa di fronte a questo tipo di dichiarazioni., che aveva tenuto per sé il nome dell’uomo con ...