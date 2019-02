Tria | ' Nessun motivo di preoccupazione | tra due mesi Del senza manovra' Ma Parigi

Alitalia - Tria : nessuna rinazionalizzazione - soluzione di mercato : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a un'interrogazione al Question time alla Camera.

Tria : 'Nessuna patrimoniale e sulla Tav dobbiamo essere affidabili' : 'Non c'è bisogno di una patrimoniale, ma dobbiamo essere affidabili e dare certezze per attirare investimenti'. Lo dice il ministro dell'Economia, in un'intervista alla Stampa di Torino. patrimoniale -...

Crozza nei panni di Calenda : “Posso dire una cosa in totale ConfindusTria? Non mi conosce un ca*** di nessuno” : Maurizio Crozza torna il 22 febbraio, sul Nove, con Fratelli di Crozza. Tra i nuovi personaggi, l’ex ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, che spiega il suo progetto “Siamo europei”: “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Io non è che sia così tanto ferrato in politica…” Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Calenda: “Posso dire una cosa in totale Confindustria? Non mi conosce un ...

Conte e Tria : 'Nessuna preoccupazione'. Di Maio : 'In passato truccati i numeri'. Padoan : 'E' il prezzo dello spread alto' : 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è la reazione del presidente del Consiglio. Per il ministro dell'Economia i dati non intaccano la fiducia sul debito italiano, dati allarmanti per ConfindusTria che invoca l'apertura dei cantieri, i sindacati temono ripercussioni sull'occupazione

Tria : debito italiano alto ma sostenibile - nessun problema sistemico per le banche : L'« elevato debito pubblico » che pesa sull'Italia è «un'eredità del passato» ma è « totalmente sostenibile ». Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington, usa toni rassicuranti sulla sostenibilità del debito nazionale e ...

Tria - da Fmi drammatizzazione eccessiva su Italia. E rassicura : "Nessuna manovra correttiva" : "Non ci sono rischi per una manovra correttiva" ha ribadito inoltre il ministro dell'Economia, in conferenza stampa durante i lavori del Wef. Tria ha poi che non ci sono rischi "perche' l'obiettivo ...

Russia-Italia : ministro Tria - nessun colloquio su acquisto titoli di Stato da Banca centrale Mosca : Mosca, 15 gen 19:20 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha seccamente smentito di aver discusso con l'omologo Anton Siluanov del possibile acquisto de... , Rum,