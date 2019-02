: @francescatotolo @grazidimambro @asgi_it Nuova strategia di Medici Senza Pudore: 20/02/2019 06:35 Nigeria, migliai… - ruststeelrust : @francescatotolo @grazidimambro @asgi_it Nuova strategia di Medici Senza Pudore: 20/02/2019 06:35 Nigeria, migliai… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Nigeria, migliaia in fuga da violenze - TelevideoRai101 : Nigeria, migliaia in fuga da violenze -

Nelle ultime settimane oltre 35.000ni sono fuggiti in Camerun per l'acuirsi delleintorno alla città di Rann, nellanordorientale. E' quanto denuncia Medici Senza Frontiere (Msf), che sta tentando di rispondere all'emergenza. Si tratta di donne, bambini e anziani che ora si trovano nel villaggio di Goura, nel profondo nord-ovest del Camerun. "Hanno portato con sé quello che potevano,ma a Goura non hanno né acqua, né un rifugio per dormire",fa sapere il coordinatore per le emergenze di Msf.(Di mercoledì 20 febbraio 2019)