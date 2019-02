Juventus | il gesto clamoroso di Ronaldo ai tifosi dell’Atletico

Atletico-Juventus - i tifosi madrileni beccano Ronaldo : il portoghese risponde con un gesto eloquente [VIDEO] : Beccato dai tifosi dell’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ha risposto per le rime indirizzando verso le tribune un gesto eloquente Nessun gol ma tante emozioni nell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, ferme sullo 0-0 a fine primo tempo. Contrasti durissimi e tante proteste in campo, a cui si aggiunge un rigore prima concesso e poi cancellato dal Var per un contatto avvenuto fuori ...

Juventus - faccia a faccia tra la società e Dybala : il gesto della Joya non è piaciuto affatto : La Juventus parlerà con Paulo Dybala per chiarire quanto accaduto nei minuti finali della partita pareggiata contro il Parma La Juventus ha chiesto un chiarimento con Paulo Dybala dopo quanto accaduto durante la gara contro il Parma. Il calciatore argentino, dopo la terza sostituzione decisa da Massimiliano Allegri, ha lasciato il terreno di gioco stizzito, recandosi negli spogliatoi e perdendo anche la rete del pareggio degli ospiti. ...

Juventus - esplode il caso Dybala : gesto di rabbia dell'argentino - : Non solo l'allarme difesa in vista della Champions League, la Juventus dopo il 3-3 interno contro il Parma deve fare i conti con il gesto di stizza di Paulo Dybala , rientrato in fretta e furia negli ...

Juventus - bel gesto di Cristiano Ronaldo che incontra la tifosa colpita da una pallonata : Cristiano Ronaldo è sempre molto disponibile con i suoi tifosi e spesso si ferma per fare foto e autografi ai suoi sostenitori. CR7 ha un grande cuore anche quando c'è da fare gesti fuori dal comune. In particolare la vigilia di Natale il campione della Juventus accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez è stato nel reparto di oncoematologia infantile dell'Ospedale Regina Margherita. Ronaldo, dunque, è un campione dentro e fuori dal campo e ...