Guerrina, Cassazione: 25 anni al frate

: Guerrina Piscaglia, la Cassazione conferma la condanna a 25 anni per padre Graziano - fattoquotidiano : Guerrina Piscaglia, la Cassazione conferma la condanna a 25 anni per padre Graziano - MediasetTgcom24 : Cassazione: confermati 25 anni a padre Graziano per morte Guerrina #Cassazione - QuartoGrado : +++ DELITTO PISCAGLIA La Procura Generale in Cassazione chiede la conferma della condanna a 25 anni per Padre Grat… -

Dopo tre ore di camera di consiglio, laha condannato a 25ilcongolese Gratien Alibi, per la morte diPiscaglia, 50, scomparsa da Ca' Raffaello (Arezzo) nel 2014. Per l'accusa: il religioso, conosciuto come padre Graziano, ha volontariamente ucciso la donna, sua amante, e ne ha occultato il cadavere.Dai domiciliari, l'uomo ora andrà in carcere. "Sconterò, ma non lo merito", ha detto Alibi. La sua difesa: l'indagine non ha seguito altre piste come il suicidio.Il caso forse andrà alla Corte europea.(Di giovedì 21 febbraio 2019)