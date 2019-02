Addio a Karl Lagerfeld | leggendario stilista | fotografo e collezionista di oggetti

Addio a Karl Lagerfeld : il ricordo di stilisti e amici : Mi ha insegnato la moda, lo stile e come sopravvivere nel mondo della moda. Quello che Andy Warhol era per l'arte lui lo era per la moda. È insostituibile. È l'unica persona che poteva rendere il ...

Addio a Karl Lagerfeld - il sigillo pop sulla moda di Fendi e Chanel : Occhiali scuri e capelli bianco candido raccolti in un codino: più che uno stilista Karl Lagerfeld, morto oggi a 85 anni in Francia a Neuilly-sur-Seine, è stato un'icona pop. Direttore artistico di Fendi e Chanel, è stato anche fotografo, illustratore, designer e artista. Ma è stato soprattutto un'icona. Il Kaiser (imperatore, come veniva soprannominato) è stato una delle personalità più influenti del mondo della moda del secolo. Giacca nera e ...

Addio a Karl Lagerfeld - l'imperatore della moda : La moda perde per il suo imperatore. E' morto a 85 anni Karl Lagerfeld. Lo stilista tedesco, nato ad Amburgo nel 1933, soprannominato il Kaiser, si è spento a Parigi. Da tempo non stava bene tanto che ...

Addio a Karl Lagerfeld : All'ultima sfilata couture di Chanel a Parigi , di cui era direttore creativo dal 1983 e aveva da poco rinnovato con un contratto a vita, Karl Lagerfeld non era uscito in passerella. E tutto il mondo della moda aveva iniziato a scriverne il coccodrillo, a lasciarlo pronto per l'evenienza, sapete che razza di mestiere disgraziato è questo. Noi, che pure da anni lo vedevamo trascinarsi sempre ...

Addio a Karl Lagerfeld : è morto a Parigi il re icona dell'alta moda : Il "freelance" del fashion - "Amo considerarmi un freelance. Questa parola è l'unione di free, libero come ho sempre voluto essere, e lance che ricorda la parola francese lancé, com'era definita un ...

Addio a Karl Lagerfeld - esteta geniale che ci ha insegnato l’amore per il bello (e l’autoironia) : 2018: con Dior nel cuoreChoupette2018: nell'Antico Egitto2018: aspettando il Natale2018: al mare2018: con Silvia Venturini Fendi2017: alla Filarmonica di Amburgo2017: sotto le cascate2017: la medaglia Grand Vermeil2017: nel tempio di Poseidone2017: nello spazio2017: Paris Photo7L in rue de Lille2016: con Pharrell e Cara2016: nella Fontana di Trevi2016: con le sue sarte2016: a Cuba2016: nella casa delle bambole2016: con Suzy Menkes2015: con Anna ...

Addio a Karl Lagerfeld - maestro di creatività : Stilista, sarto, fotografo: l'artista tedesco era malato da diverse settimane. Celebre per i suoi abiti e i suoi occhiali neri, era il direttore artistico di Chanel dal 1983

Addio Karl Lagerfeld - il «Kaiser» in bianco e nero della moda : Karl Lagerfeld, il «Kaiser» della moda, se ne è andato il 19 febbraio. Il suo look e il suo profilo l’hanno reso un’icona di stile unica nel suo genere: i guanti senza dita e gli occhiali neri, la camicia candida dall’importante colletto, le spille gioiello appuntate sulla cravatta, le lunghe collane al collo.. e naturalmente i candidi capelli raccolti in una coda. L’immagine ...

Karl Lagerfeld è morto a 85 anni : Addio al grande stilista : È morto lo stilista Karl Lagerfeld, aveva 85 anni. La notizia è stata diffusa dal magazine francese Closer. Lagerfeld è stato tra i più grandi innovatori della moda negli ultimi decenni, era direttore creativo di Chanel.

Addio a Karl Lagerfeld - icona mondiale della moda : Karl Lagerfeld è morto. Lo stilista e fotografo tedesco aveva 85 anni. La notizia è stata data da PurePeople e confermata da Paris Match.Mort de #KarlLagerfeld confirmée à @ParisMatch, info révélée en premier par @purepeople. Au revoir monsieur. — Sarah Louaguef (@SarahLouaguef) 19 febbraio 2019Secondo il magazine francese Lagerfeld era stato ricoverato d'urgenza lunedì ed è ...