Icardi | ma chi lo vuole comprare? Juventus e Chelsea gli indiziati

L'Inter senza Icardi? Una macchina da gol e punti. E non solo da quest'anno... : Ci sono le sensazioni, quelle che ti portano a dire frettolosamente che un'Inter senza Mauro Icardi perde in pericolosità e senso del gol. Perché, insomma, 122 gol in nerazzurro non passano certo in ...

Icardi-Juventus - Marotta fa chiarezza sul futuro dell’argentino : Icardi-Juventus – Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima dell’inizio del match con la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Sky sulla questione Icardi. Per il dirigente ex Juve Icardi è un punto fermo per i nerazzurri, e presto gli verrà formalmente proposto il rinnovo. Icardi-Juventus, le parole di Marotta sul futuro dell’argentino “Icardi? Il rinnovo […] More

Nainggolan firma il successo dell'Inter contro la Sampdoria : 2-1. Fischi per Icardi e Wanda Nara : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Sampdoria: Audero; Bereszynski, ...

Inter - Spalletti fa chiarezza sul caso Icardi : “scelta dolorosa - Mauro è forte ma ha sbagliato. Ranocchia vero capitano - spesso ha…” : Spalletti fa chiarezza sulla questione Icardi in conferenza stampa: decisione dolorosa togliere la fascia di capitano all’argentino, ma scelta obbligata. Pesa il comportamento non sempre corretto, a differenza di alcuni senatori come Ranocchia Nonostante la vittoria in Europa League, la situazione dello spogliatoio dell’Inter continua a non apparire serena. Difficile potesse essere altimenti, visto il caos scoppiato dopo aver ...

Chelsea - via Sarri e Higuain Abramovic chiama Zidane-Icardi : Abramovic non ha mai digerito il 6-0 di Manchester City-Chelsea e prepara la rivoluzione. Via Sarri e dentro Zidane. Addio Higuain ed ecco Icardi ... Segui su affaritaliani.it

Spalletti chiarisce : 'Icardi non ci sarà - ora dobbiamo pensare agli altri giocatori' : Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, l'argomento in casa Inter resta Icardi. 'Abbiamo preso una decisione a favore dell'Inter, non contro Mauro. Se giocherà? Ha un problema al ginocchio e non ...

Calcio - sasso lanciato contro la macchina di Wanda Nara. Attimi di paura per la moglie di Mauro Icardi : Momenti di paura per Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. La donna era al volante della sua auto in direzione “autostrade” (non lontana da San Siro) quando un sasso ha colpito un finestrino della vettura. Fortunatamente non ci sono conseguenze per la compagna dell’ormai ex capitano dell’Inter: si tratta di un episodio sconvolgente, deriva di una violenza esagerata dovuta al difficile rinnovo contrattuale ...

La Juventus chiama l'Inter : pronto l'affondo per Icardi (RUMORS) : In casa Inter a tener banco è sempre il caso Mauro Icardi, pur essendo alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria. Una gara che molto probabilmente il centravanti argentino salterà. Questa volta non perché potrebbe rifiutare nuovamente la convocazione, come successo in occasione del match di Europa League contro il Rapid Vienna, ma a causa di un'infiammazione al ginocchio, come annunciato con un cominciato ufficiale dalla società ...

Inter : Icardi - Wanda Nara e i rischi delle fiction : ... forse giocare domenica, magari segnare, mostrare a tutti con i fatti attaccamento alla maglia, professionalità, ritrovare una posizione di forza migliorando la sua immagine nel mondo Interista e ...

Calciomercato Juventus - Agnelli avrebbe chiamato Zanetti per Icardi : All'Inter è esploso il caso Mauro Icardi in questi giorni. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha gradito l'atteggiamento del suo più forte giocatore, il quale non avrebbe difeso i suoi compagni di squadra di fronte agli attacchi di Wanda Nara. Quest'ultima, inoltre, si è resa protagonista di numerosi interventi pubblici che di certo non hanno fatto piacere al club nerazzurro. L'Inter ha dunque deciso di togliere la fascia di capitano ad ...

Inter-Icardi - a nervi tesi : la Juventus è vigile. Chiellini ora "segue" Icardi : Maurito , secondo quanto riporta la Gazzatta dello Sport, ha avuto un breve colloquio, circa 15', con Marotta, Ausilio e Spalletti ma non si è capito come sia andato visto che l'ex capitano ha ...

Juve - indizio social : Chiellini inizia a seguire Icardi su Instagram : Nel mondo normale tutto questo può non voler dire nulla, può non aver significato, ma in quello del pallone questi indizi possono essere l'anticamera di una trattativa. Come svelato nei giorni scorsi ...

Icardi-Juventus - l'indizio social arriva da Chiellini : ROMA - Un fulmine a ciel sereno ha squarciato il cielo della Milano nerazzurra: Mauro Icardi non è più il capitano dell' Inter . Il temporale l'ha portato Wanda Nara , moglie-agente dell'attaccante ...

Icardi-Juventus - il nuovo indizio di mercato arriva da Chiellini -FOTO- : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Mauro Icardi. Verità o fantacalcio? La sensazione è che il giocatore abbia rotto totalmente con l’Inter e il suo addio al club nerazzurro a fine stagione sembrerebbe esser ormai cosa certa. La Juventus osserva interessata e la sensazione è che Paratici possa prendere in […] More