U&D | Teresa si ' becca' il no da Andrea | un fan scrive | ' Il padre l' ha intimidito'

U&D : la De Lellis e Martina Sebastiani attaccano Dal Corso dopo il 'no' a Teresa : La scelta di Teresa Langella ha vinto la lotta degli ascolti contro 'Sanremo Young' condotto da Antonella Clerici. Purtroppo, come ampiamente previsto dai rumors di queste ultime settimane, non c'è stato alcun lieto fine per la bella napoletana. Il suo sogno d'amore si è infranto poco dopo la mezzanotte, quando Andrea Dal Corso non si è presentato nel salone delle feste dove lo attendevano gli invitati, oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le ...

U&D serale : anche Daffrè e Mazzocchi si schierano dalla parte di Antonio dopo la scelta di Teresa : La scelta di Teresa Langella è l'argomento del giorno tra i fan di Uomini e donne che ieri 15 febbraio hanno seguito con interesse la puntata speciale, trasmessa in prima serata. Contro ogni aspettativa della vigilia, la tronista ha scelto Andrea Dal Corso, anche se la risposta del corteggiatore è stata molto diversa da quello che lei si sarebbe aspettata. dopo settimane di dichiarazioni pubbliche e un weekend in villa, caratterizzato da una ...

Speciale U&D - duro sfogo di Teresa dopo il rifiuto di Dal Corso : 'Sto male' : E' stata trasmessa ieri, in prima serata, l'attesa scelta della tronista napoletana Teresa Lagella. La ragazza, che ha concluso il suo perCorso sul trono, si ritrova attualmente da sola, malgrado abbia investito testa, cuore e sentimenti. Teresa, infatti, si è dichiarata ad Andrea Dal Corso, ricevendo da quest'ultimo un inaspettato rifiuto. Il corteggiatore prescelto non si è affatto presentato alla scelta, ma si è limitato ad avere un confronto ...

U&D - la scelta di Teresa e la reazione dopo il rifiuto di Andrew : insulti contro di lui : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima puntata speciale di Uomini e donne, la trasmissione di Maria De Filippi che per l'occasione è sbarcata nel prestigioso slot della prima serata per gli appuntamenti dedicati alle scelte finali dei tronisti. La prima a congedarsi dalla trasmissione è stata la bella Teresa Langella, la quale ieri sera è arrivata al momento finale del suo percorso rivelando il nome della persona con la ...

Diretta U&D serale - la scelta di Teresa : potrebbe ricevere un no : Mancano ormai poche ore alla puntata speciale di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show pomeridiano condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata serale di oggi è dedicata alla bella tronista napoletana Teresa Langella e alla sua scelta. La tronista dovrà prendere una decisione definitiva in merito al suo percorso all'interno di U&D dopo aver registrato un weekend romantico con Antonio e ...

Anticipazioni U&D - Teresa e le aspettative della scelta : 'Vivrò la favola nella realtà' : Oggi 15 febbraio Canale 5 trasmetterà la scelta di Teresa Langella, nello speciale di Uomini e donne in onda a partire dalle ore 21:10. La decisione della tronista napoletana avverrà al termine di un percorso altalenante, spesso contrassegnato da litigi e discussioni, durante il quale lei ha espresso la sua preferenza per i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due ragazzi trascorreranno con Teresa un weekend in una villa immersa ...

U&D : la scelta di Teresa sarebbe Andrea - ma lui avrebbe risposto 'picche' : Questa sera su Canale 5 andrà in onda lo speciale di Uomini e Donne, dedicato alla scelta di Teresa Langella. La bella napoletana è arrivata alla fase finale del suo percorso nel salotto di Maria De Filippi con due pretendenti. La sua scelta è una questione a due tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. C'è grande attesa per i fan del dating show anche alla luce delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e diventate virali. A sorpresa, ...

U&D speciale la scelta : Andrea avrebbe detto no a Teresa (RUMORS) : La prima puntata dello 'speciale Uomini e donne la scelta' non è ancora andata in onda, ma già circolano le prime indiscrezioni sulla scelta di Teresa. Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', sembra che la tronista napoletana abbia scelto Andrea Dal Corso, il quale però avrebbe risposto no, non presentandosi alla festa di fidanzamento. Il tutto verrà confermato o smentito dalla messa in onda della puntata prevista per il 15 ...

U&D : Andrea mette un like su 'Amore è quando ti rovina il rossetto’ dopo la scelta di Teresa : Giungono nuovi indizi sulla scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Da giorni si parla con insistenza di Andrea Dal Corso come nuovo fidanzato della partenopea. Nella puntata di domani sera, la prima del serale dedicato alle scelte dei tronisti, assisteremo proprio alla festa di fidanzamento con relativa decisione anche se ormai sembrano esserci pochi dubbi sul finale. A dare manforte a queste voci, oltretutto, è stato un post del modello ...

Spoiler U&D - la scelta di Teresa in villa : ci sarebbe stato il rifiuto da parte di Andrea : Si avvicina la messa in onda della prima puntata speciale di Uomini e donne, dedicata alla scelta finale di Teresa Langella. Per la bella tronista napoletana è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione e di rivelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire una storia d'amore fuori dal programma di Canale 5. Quest'anno il dating show della De Filippi sbarca in prime time in vista della scelta finale e a poche ore dalla ...

U&D - Teresa avrebbe scelto Andrea che l'avrebbe rifiutata : Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne, ha affermato in diverse occasioni di voler uscire dal programma con un uomo che le possa far vivere una storia seria. Venerdì, 15 febbraio, finalmente potremo scoprire con chi ha deciso di intraprendere una storia d'amore fuori dagli studi di Uomini e Donne. Intanto, però, non mancano le indiscrezioni secondo cui la scelta sarebbe ricaduta su Andrea. Andrea avrebbe risposto di no La bella napoletana, ...

Anticipazioni U&D - Teresa sceglie Andrea e lui risponde no (RUMORS) : Lunedì, 11 febbraio, è stata registrata la decisiva scelta di Teresa Langella e dalle Anticipazioni trapelate emergono verità inaspettate. Nella giornata di ieri sono circolate voci secondo cui la scelta è ricaduta sul corteggiatore originario di Mirano, Andrea Dal Corso. Le nuove Anticipazioni trapelate stamattina, invece, si sono arricchite di un dettaglio fondamentale: la risposta del corteggiatore prescelto sarebbe stata negativa. Ma non ...

Spoiler U&D : Andrea Dal Corso avrebbe detto 'no' a Teresa - per poi cambiare idea : Arriva come un fulmine a ciel sereno un'indiscrezione sulla scelta di Teresa Langella, che lascia tutti di sasso. Il perCorso a Uomini e Donne sta pian piano giungendo al termine per i tronisti del trono classico e c’è molta attesa per la messa in onda delle scelte, che quest'anno andranno in onda in prima serata su Canale 5. La messa in onda della scelta di Teresa, è prevista per venerdì, dove si potrà vedere il weekend da sogno che la Langella ...

Spoiler U&D : Andrew di Temptation avrebbe risposto 'no' a Teresa - Claudia 'sì' Lorenzo : Nella giornata di oggi, dopo la registrazione della scelta di Lorenzo, sul web sono iniziate a circolare delle interessanti anticipazioni su come sarebbe andata a finire sia per il tronista che per la collega Teresa Langella. Secondo il blog 'Vicolo delle News', infatti, la napoletana avrebbe ricevuto un 'no' da Andrea Dal Corso, mentre Riccardi si sarebbe sentito dire 'sì' da Claudia Dionigi nella sala centrale del castello, che ha ospitato le ...