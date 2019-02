Silvio Berlusconi sul caso Diciotti | ' I pentastellati alleati pericolosi per la Lega'

Domenica Live - Silvio Berlusconi contro i grillini : "Sono dei bambini dell'asilo" : Barbara d'Urso ha inaugurato lo spazio politica a Domenica Live invitando il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, già ospite questa settimana di Pomeriggio Cinque in vista delle elezioni europee di maggio. La conduttrice gli ha chiesto un parere sulla decisione del Movimento 5 Stelle di affidare il voto alla piattaforma Rousseau sull'autorizzazione a procedere su Salvini sul caso Diciotti.Ha dichiarato Berlusconi: "La mia idea è ...

In Sardegna 120 mila persone sono alla ricerca di lavoro : la ricetta di Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi è intervenuto in un comizio ad Olbia per sostenere il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Christian

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Bruno Vespa : 'Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi' : Come Andreotti, Matteo Salvini 'ha due forni : quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole ...

Silvio Berlusconi a Povera Patria si mette a cantare in francese. Aldo Cazzullo : "Bisogna rassegnarsi" : "Io sono la persona meno adatta per criticare la Francia perché ho studiato alla Sorbona e ho passato in Francia i mesi più belli della mia gioventù". Silvio Berlusconi, ospite di Alessandro Giuli a Povera Patria su Raidue, racconta: "Cantavo in un cabaret francese e venne una sera mio padre avvisat

Silvio Berlusconi fregato da Matteo Salvini. Paolo Becchi - la soffiata : su Pasquale Pepe cade il centrodestra : Dopo le elezioni in Abruzzo tocca tra poco alla Sardegna. Due regioni molto importanti, nulla da dire, ma prima delle europee si vota anche in un' altra regione, la Basilicata. Nel profondo Sud. Tutti pensavano che i lucani sarebbero stati chiamati alle urne in contemporanea con le europee, ma il Ta

Silvio Berlusconi - il sacrificio per non far morire Forza Italia : "Credo di no" - una drammatica concessione : «Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Tajani per esempio sarà certamente al primo posto in Italia centrale». Con questa frase Silvio Berlusconi, ieri sera ospite a Povera patria su Rai2, ha provato ad smorzare le polemiche sulle candidature alle europee all'interno di Forza Itali

Silvio Berlusconi : “Quelli che sono al governo sono peggio dei gilet gialli” : Ancora un affondo del leader di Forza Italia contro il governo e, in particolare, del Movimento 5 Stelle. Per Silvio Berlusconi, infatti, al governo italiano avremmo dei politici "peggio dei gilet gialli" e le ricette del Movimento 5 Stelle sono destinate a far crollare l'occupazione e l'economia.Continua a leggere

L'Aria che tira - Silvio Berlusconi zittisce Myrta Merlino : "Se io parlo - lei mi lascia finire" (Video) : Intervistare Silvio Berlusconi è da sempre difficile, interromperlo lo è ancora di più. Se ne sono accorti i conduttori dei talk che, a partire da questa settimana, sono tornati ad ospitarlo nei rispettivi programmi in vista della prossima candidatura alle elezioni europee.Mai sintetico, non rispettoso dei tempi televisivi e soprattutto fuori dagli schemi, con le domande preparate dagli autori che, sistematicamente, non ottengono ...

Silvio Berlusconi : "5 Stelle peggio dei gilet gialli - al governo persone pericolose" : Berlusconi ha anche parlato del suo ritorno in campo per le Europee : 'Guardandomi in giro il vecchio Berlusconi ha ancora tanto da dire e fare per l'Italia, l'Europa e il mondo', ha spiegato, 'Ma ...

Silvio Berlusconi : ogni tanto manderei a quel paese Salvini : L'articolo Silvio Berlusconi: ogni tanto manderei a quel paese Salvini proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

L'Aria che tira - Silvio Berlusconi zittisce Myrta Merlino : "Se io parlo - lei mi lascia finire" (Video) : Intervistare Silvio Berlusconi è da sempre difficile, interromperlo lo è ancora di più. Se ne sono accorti i conduttori dei talk che, a partire da questa settimana, sono tornati ad ospitarlo nei rispettivi programmi in vista della prossima candidatura alle elezioni europee.Mai sintetico, non rispettoso dei tempi televisivi e soprattutto fuori dagli schemi, con le domande preparate dagli autori che, sistematicamente, non ottengono ...

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : 'Ecco dove manderei Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi all' Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini , suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. 'Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega',...

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : "Ecco dove manderei Matteo Salvini" : Silvio Berlusconi alL'Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini, suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. "Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega", dice Berlusconi su La7, "perché ci sarà da fare per tornare di nuovo al governo del paese un'alleanz