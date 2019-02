Scappa col figlio dopo ennesimo litigio | il marito si uccide

Padova : donna Scappa col figlio di 4 anni dopo un litigio col marito - lui si uccide : Dramma nella frazione di San Michele delle Abbadesse, nel comune di Borgoricco (Padova). Una donna di 40 anni è fuggita di casa con il bimbo di 4 anni in braccio, spaventata per la violenza del compagno. Si è rifugiata dai vicini e ha chiesto di chiamare i carabinieri. L'uomo, intanto, si è ucciso con un colpo di pistola alla testa.Continua a leggere

Scappa via per unirsi all’Isis - ora vuole tornare in Inghilterra col figlio : “Lì sarà curato” : La 19enne Shamima Begum ha confidato: "Non mi pento di essere andata in Siria. Ma devo pensare anche al mio bambino. Dopo che i miei due figli sono morti, ho paura che questo bambino si stia ammalando, è per questo che voglio tornare in Gran Bretagna perché so che il servizio sanitario si prenderà cura di lui".Continua a leggere

Sorpreso su un'auto rubata Scappa - mente e colpisce un Carabiniere con un calcio : in carcere 29enne : Ha tentato in tutti i modi di evitare l'arresto, ma alla fine per un 29enne di Trepuzzi si sono aperte le porte del carcere con una lunga sfilza di accuse.

I prof Scappano. La scuola rinata fa miracoli : Spedisce migliaia di lettere, rompe le scatole al mondo interno, fa sentire la sua voce nelle istituzioni, nel mondo del lavoro. E qualcosa è cambiato. A Caivano la vita è durissima: 'Ho una ...

Sara Affi Fella - la confessione su Tina Colombo : 'Sei stata l'unica che non sei Scappata' : Per Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' di Uomini e Donne, è tempo di nuove confessioni ed ecco che in queste ore ha postato un messaggio sui social che non è passato inosservato. La ragazza, infatti, ha voluto ringraziare pubblicamente la sua amica Tina Colombo, per esserle stata vicina nei momenti difficili che ha dovuto affrontare subito dopo lo scandalo che l'aveva travolta nel programma di Maria De Filippi. Le parole d'affetto di ...

Niccolò Bettarini : uno dei condannati evade dai domiciliari - stava Scappando in Albania : Diverse ore fa è trapelata la news che vede uno dei condannati, reo dell'aggressione inferta ai danni di Niccolò Bettarini lo scorso luglio, evadere dai domiciliari e dirigersi verso l'Albania. Andi Arapi, questo il nome dell'evasore, il quale intendeva trasferirsi in Albania per sfuggire agli arresti domiciliari, è stato l'unico a ricevere una condanna di 5 anni, tra le 4 persone condannate per la brutale violenza sferrata contro Niccolò. Il ...

Niccolò Bettarini - fermato uno degli aggressori in discoteca : Scappava verso l'Albania : Andi Arapi, uno dei quattro aggressori di Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato fermato al porto di Bari dalla polizia di frontiera, mentre cercava di scappare imbarcandosi su un traghetto diretto in Albania. Arapi è stato condannato dal tribunale di Milano con altri

Il Paradiso delle Signore 21 gennaio : scoperto il tradimento - Nicoletta Scappa dall'altare : Quella di lunedì 21 gennaio è una puntata molto attesa del Paradiso delle Signore. Venerdì scorso, infatti, l'episodio si è concluso con Ludovica che, nel giorno delle nozze tra Nicoletta e Riccardo, si avvicina alla futura sposa e le rivela qualcosa all'orecchio. Di cosa si tratta? Nella puntata di luned sarà rivelato: Nicoletta scopre del tradimento di Riccardo e, per questo motivo, scappa via dall'altare e corre tra le braccia del padre, ...

Roma - armato di coltello irrompe in una farmacia e poi Scappa con pochi spiccioli e una decina di spazzolini da denti : Una decina di spazzolini da denti come refurtiva. Rapina molto singolare, quella di oggi pomeriggio, in una farmacia di viale San Giovanni Bosco, al Tuscolano. Un individuo armato di un coltello ha ...

“Mi vuoi sposare?” - arriva all’aeroporto di Catania col palloncino ma lei rifiuta e Scappa via : La proposta di matrimonio andata in scena nelle scorse ore all'aeroporto Fontanarossa di Catania non è finita nel migliore dei modi per l'aspirante sposo. Alla vista del palloncino la donna ha rimutato ed è letteralmente scappata via.Continua a leggere

Trascina un bambino nel bagno - lo spoglia e cerca di violentarlo : il piccolo riesce a Scappare : Choc all'Hotel House di Proto Recanati. Un uomo avrebbe cercato di abusare di un bambino nel bagno di una delle attività commerciali del palazzone multietnico. Il piccolo è riuscito a scappare e ora ...

Preso a sassate mentre è al mare : danno la colpa ad un bambino e Scappano : Si cercano tre adulti che il 5 gennaio si trovavano vicino alla scogliera dell'amore di Marina di Massa