Inter | dopo il terremoto Icardi ci sono nuovi leader | tra questi Skriniar

Inter - Brozovic e Skriniar : i nuovi simboli del dopo Icardi : L'Inter priva, fino a data da definire , di Mauro Icardi non ha perso solo il suo bomber, ma anche il suo leader, il suo simbolo. Era la squadra di Maurito, ora ha bisogno di nuove facce da copertina. ...

Inter - dalla Bundesliga il dopo Icardi? : L' Inter pensa al dopo Icardi . Come scrive il Corriere dello Sport , oltre a Lukaku e Dzeko , nel mirino dei nerazzurri ci sono Timo Werner dell' RB Salisburgo e Duvan Zapata dell' Atalanta .

Inter - Marotta sogna Cavani : potrebbe essere lui il dopo Icardi : Il rapporto tra l'Inter e Mauro Icardi sembra essere ai minimi storici e la cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato sembra la soluzione migliore per porre fine ad ogni polemica, legata anche alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara. Con la sua partenza, tra l'altro, i nerazzurri sistemerebbero definitivamente il bilancio in ottica fair play finanziario, uscendo poi a luglio dal settlement agreement siglato ...

'Con il cuore non fai errori' - post di Wanda Nara per Icardi dopo quanto accaduto con l'Inter : FUNWEEK.IT - Sono giorni difficili per Mauro Icardi all'Inter dopo che gli è stata revocata la fascia da capitano e non è stato convocato contro il Rapid Vienna per il match di...

Inter - la lista per il dopo Icardi : ci sono Dzeko e Lukaku : Il Corriere delle Sport spiega che se la frattura tra l' Inter e Mauro Icardi non sarà ricomposta, fino a fine stagione saranno Lautaro Martinez e Keita ad alternarsi nel ruolo di prima punta, per la prossima stagione ...

Sassari - mamma no vax : bimba vaccinata dopo l'Intervento dei carabinieri : Un anno fa la sentenza del giudice ma la donna si era sempre rifiutata di somministrarle l'anti-morbillo, rosolia e parotite

Mauro Icardi - perché così l'Inter ha sbagliato tutto : il commento dopo il terremoto : Nel moderno football dei social, dei like, del «l' ho visto su Instagram» e dei selfie sfacciati da spogliatoio dopo ogni vittoria (orrore, un tempo era un posto sacro) c'è qualcosa di perverso che alla fine si trasforma in autogol. E quando succede - come è il caso Icardi - non ci resta altro che r

Eleonora Giorgi si mostra orgogliosa dopo l'Intervento. "La Asl dovrebbe passare il lifting a chi è depresso" : Ogni promessa è debito: deve essersi attenuta strettamente a questo detto Eleonora Giorgi che, dopo aver annunciato nel novembre scorso di volere sottoporsi ad un lifting, si è affidata davvero ad un chirurgo plastico. dopo l'operazione, l'attrice quasi 66enne si mostra orgogliosa sulle pagine del settimanale Chi, sfoggiando una giovinezza ritrovata."Il lifting ha a che vedere con la mia voglia di vivermi tutti gli aspetti della ...

Airbus Interrompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 dopo il crollo degli ordini : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

Necessità di un secondo ricovero dopo Interventi sulla tiroide : Un gruppo di esperti statunitensi ha valutato la frequenza di secondi ricoveri di persone sottoposte in precedenza a un intervento chirurgico sulla tiroide. I risultati hanno indicato che i secondi ricoveri sono relativamente poco frequenti e so rendono necessari, nella maggioranza dei casi, poco tempo dopo l’intervento. Negli Stati Uniti la frequenza di ricoveri entro 30 giorni da un precedente intervento sulla tiroide e una variabile tenuta in ...

Cast e personaggi di Io sono Mia in tv il 12 febbraio - Serena Rossi Interpreta Mimì Bertè dopo la prima al cinema : Io sono Mia in tv fa rivivere il mito di Domenica Bertè su Rai1, dopo che Serena Rossi è stata sul palco del Teatro Ariston per la presentazione del progetto che non ha completato con il monologo che aveva pensato per ricordare il grandissimo talento dell'artista che è protagonista del biopic diretto da Riccardo Donna. Il film va in onda su Rai1 alle 21,30 del 12 febbraio, dopo che è è già stato proiettato nelle maggiori sale ...

Bussetti : dopo le frasi sul sud Intervengono i Nastrini Liberi Uniti : Le parole che il ministro Bussetti ha riferito sul sistema scolastico al Sud hanno generato non poche polemiche come abbiamo visto nei giorni scorsi. Un recente comunicato stampa dei Nastrini Liberi Uniti ha parlato di ‘beffa surreale’ riguardo le frasi del ministro dell’istruzione. Parole, quelle di Bussetti, che sono state lette da molti come un affronto verso tutti quei docenti meridionali che emigrano (dal dopoguerra fino ...

Pantani - 15 anni dopo Gli Interrogativi restano : Con il tempo, pur diventando leggenda, il mito non è riuscito a spazzare via le ombre, né a dissipare i dubbi. Sulla morte di Marco Pantani, arrivata il 14 febbraio di 15 anni fa a privare lo sport italiano di un eroe seppure della categoria «maledetti», si è fatta luce solo fino a un certo punto e ci sono volute almeno due inchieste per arrivare al verdetto della Cassazione: il Pirata non ...

'Forum' sospende il giudice Francesco Foti dopo un'Intercettazione : Stando a quanto riporta 'Live Sicilia', Foti sarebbe stato intercettato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una...