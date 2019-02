Incidente d' auto per Fassino | si è fratturato lo sterno

Incidente d'auto per Fassino vicino a Orbetello : fratturato lo sterno - : Tamponamento sulla Aurelia per il parlamentare del Pd, che ha riportato una prognosi di 20 giorni. "Vorrei tranquillizzare e ringraziare chi si è preoccupato. Purtroppo dovrò annullare gli impegni dei ...

Incidente stradale a Vittoria - scontro tra due auto : due feriti : Incidente stradale la notte scorsa tra via Bologna e via Carlo Pisacane a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto 118 e carabinieri.

Causò la morte di una ragazza in un IncidenteIl padre si autoaccusò - preso dopo sei giorni : E' stato fermato con l'accusa di omicidio stradale Manuel Inchingolo, l'uomo di 33 anni che la notte del 10 febbraio Causò, sulla strada della Martesana a Vignate nel Milanese, un incidente stradale fra la propria auto e un'altra vettura in cui viaggiavano una 24enne (la vittima) e altre due coetanee

Vicenza - tragico Incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta una donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Cosenza - Incidente mortale : auto contro bus - 19enne muore davanti al fratellino : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta per le strade del nostro Paese e che riguarda la morte di una persona giovanissima. Questa volta il drammatico incidente si è consumato in Calabria, precisamente sulla bretella che collega la Statale 106 Jonica a Corigliano, in provincia di Cosenza, dove Antonio Gencarelli, diciannove anni, si è schiantato frontalmente con un autobus di linea extraurbana. A bordo del bus, secondo quanto ...

Il principe Filippo non sarà indagato per l’Incidente automobilistico che ha causato : Il principe Filippo, il marito della regina del Regno Unito Elisabetta II, non sarà indagato per l’incidente automobilistico che ha causato lo scorso 17 gennaio. Il principe Filippo ha 97 anni e, dopo le critiche ricevute per aver guidato nuovamente

Incidente a Brescia - auto travolge 2 persone sul marciapiede - : L'Incidente in seguito al malore del guidatore, un 64enne, che adesso è ricoverato in gravi condizioni. Feriti lievemente un 21enne e una 25enne che aspettavano l'arrivo del bus

Incidente a Vittoria : auto finisce sullo spartitraffico : Incidente stradale autonomo stamattina a Vittoria. Un'auto, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento è finita sullo spartitraffico

Incidente stradale a Siracusa - tre auto coinvolte e un morto : Tre auto coinvolte ed una moto con un bilancio tragico di un morto. E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alla periferia di Siracusa. E' accaduto sulla ex Statale 114, in ...

Incidente Borgomanero : auto esce di strada - morto ragazzo di Cureggio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente Borgomanero: auto esce ...

Ragusa - l’auto si spezza in due dopo l’Incidente contro il tir : morto Michele Colombo : Incidente mortale sulla Strada provinciale Comiso-Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Il giovane ha tentato un sorpasso ma la sua auto si è scontrata frontalmente con un tir. L'impatto è stato violentissimo: inutile ogni tentativo di rianimare il giovane. Ferita anche una donna che si trovava a bordo di un altro veicolo. L'esatta dinamica sarà ricostruita nelle prossime ore.Continua a leggere

Centra quattro auto parcheggiate con il suo suv - l'Incidente di un 25enne di Olbia : l'incidente ieri in via Lombardia a Olbia. Forse un colpo di sonno, una banale disattenzione o un bicchiere di troppo all'origine dell'incidente avvenuto ieri sera, poco dopo mezzanotte, in via ...