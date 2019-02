Canzoni italiane in Radio - Al Bano rilancia : 'Una su tre? Ma almeno sette su dieci' : Al Bano rilancia la proposta della Lega: 'Solo una canzone italiana su tre è poca cosa - dice - ne devono andare in onda almeno sette su dieci' . Il cantante ha commentato così la proposta di legge a ...

Al Bano : "Almeno 7 Canzoni italiane ogni 10 in radio" : La nostra tradizione melodica non va dimenticata perché quando arriva un brano come 'Con te partirò' , di Andrea Bocelli, ndr, , allora sbanca in tutto il mondo. Quindi - conclude - viva la musica ...