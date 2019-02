Sci di fondo | storica doppietta italiana a Cogne

Sci di Fondo – Federico Pellegrino a quota 13 successi : la classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo : Grazie al successo di Cogne ottenuto quest’oggi, Federico Pellegrino consolida il primato nella classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo Il tredicesimo trionfo in carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Cogne permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, con il grande Pietro Piller Cottrer fermo a quota ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019. Federico Pellegrino : “Un’emozione incredibile vincere davanti al mio pubblico” : Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Il Campione del Mondo è semplicemente stato stellare di fronte al proprio pubblico, il valdostano teneva tantissimo alla gara di casa e non ha deluso le aspettative della vigilia imponendosi con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico. Il 28enne è stato praticamente perfetto dall’inizio alla fine, ...

Sci di fondo - doppietta azzurra a Cogne : vince Pellegrino - De Fabiani secondo : Cogne - doppietta azzurra nella tappa italiana di Coppa del Mondo di sci di fondo a Cogne. Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera davanti al connazionale Francesco De Fabiani. Completa il podio il francese Lucas Chanavat. PRIMO PODIO PER DE ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : rimonta vincente di Jessica Diggins nella sprint! Ottava Lucia Scardoni : nella sprint femminile in tecnica libera disputata a Cogne e valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo si impone la statunitense Jessica Diggins, che supera la tedesca Sandra Ringwald e la svedese Johanna Hagstroem. Quattro italiane tra le migliori trenta: Ottava Lucia Scardoni (out in semifinale), 19ma Ilaria Debertolis, 21ma Greta Laurent e 23ma Elisa Brocard (fuori ai quarti). nella finale va a vincere al culmine di una gran rimonta la ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo – Pellegrino e De Fabiani danno spettacolo a Cogne : gli azzurri in finale nella sprint di tecnica libera : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne: i due italiani raggiungono la finale nella sprint di tecnica libera Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani fanno sognare Cogne. I due valdostani, trascinati dai propri tifosi, sono in finale nella sprint in tecnica libera. Pellegrino ha continuato alla grande la sua giornata vincendo anche la semifinale, dopo aver fatto altrettanto ai quarti, dove ha approfittato anche ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino sorride a Cogne : l’azzurro in semifinale nella sprint TC : Tutto facile per Pellegrino: è in semifinale della sprint in tecnica libera a Cogne. Avanti anche De Fabiani Federico Pellegrino continua alla grande la sua giornata a Cogne. Trascinato dall’entusiasmo dei propri tifosi, il campione valdostano ha superato in scioltezza la propria batteria ai quarti, favorito anche dalla caduta di Sergey Ustiugov, uno degli avversari più pericolosi: l’azzurro ha frenato in modo evidente negli ...

Sci di fondo – Lucia Scardoni in semifinale a Cogne : miglior risultato in una sprint TC per l’azzurra : Scardoni in semifinale a Cogne: mai così bene nelle sprint in tecnica libera. Fuori ai quarti Brocard, Debertolis e Laurent Comunque vada a finire, Lucia Scardoni ha già ottenuto il suo miglior risultato in carriera in una sprint in tecnica libera. L’azzurra ha conquistato le semifinali a Cogne, chiudendo al secondo posto la propria batteria alle spalle della svizzera Nadine Faehndrich, la più veloce nelle qualificazioni. Non ce ...