Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 19 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA Roma TERAMO E CASAL MONASTERO MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA Roma TERAMO E CASAL MONASTERO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN COSA TRA PONTINA ED OSTIENSE, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E Roma FIUMICINO, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 15 : 30 : Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovate l’ascolto quando è l’infomobilità della Regione Lazio sul grande raccordo anulare Coda a tratti per traffico intenso tra Ostiense Roma in carreggiata esterna in interna violenta per l’intenso traffico tra l’uscita Bufalotta Roma Teramo sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda all’altezza del viadotto della Magliana direzione Fiumicino percorrendo la via Pontina un ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 22 CIRCA, SI TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN AUTO FERMA IN GALLERIA E’ LA CAUSA DELLE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CIRCOLazioNE SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA DEL MARE ALTRI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MIGLIORA SENSIBILMENTE LA SITUAZIOEN SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ITNERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E TRA PONTINA E Roma-FIUMICINO ALTRE CODE IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E PIU’ AVANTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA NON ACCDENNANO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTRIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, E TRA BUFALOTTA E TTIBURTINA ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE TRA PRENESTINA E A24 FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAELE EST, IN DIREZIONE CENTRO PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ...