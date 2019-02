Il Brescia gela il Palermo in pieno recupero | il big match in Serie B finisce 1-1

calcioweb.eu

(Di venerdì 15 febbraio 2019)– Si è concluso il primovalido per il campionato diB, sono scese in campo, partita per le zone altissime per la classifica ed importante per la possibile promozione inA. E’ stata una settimana molto calda per il club rosanero che deve fare i conti con i problemi societari, oggi risposta del pubblico che si è dimostrato vicino alla squadra. Ed anche la squadra ha risposto presente con una prestazione di grande carattere contro una delle squadre più forti del campionato, il. Alla fine1-1, beffa nel finale per il, apre una rete di Nestorovski al 79′, poi inil pareggio di Tremolada. Ilmantiene il primo posto con 43 punti,a 42.L'articolo Ililin: il bigin1-1 ...