Manchester United | 22 | 3 milioni di euro di buonuscita a Mourinho

Manchester United - che salasso l’esonero di Mourinho : la cifra corrisposta allo Special One è da capogiro : Il club inglese ha versato una cifra considerevole a Mourinho dopo l’esonero avvenuto lo scorso dicembre José Mourinho e il suo staff hanno incassato dal Manchester United una cifra complessiva di 19,6 milioni di sterline, oltre 22 milioni di euro, dopo l’esonero deciso dal club dell’Old Trafford a dicembre. La maxi-somma destinata allo Special One è stata svelata nei conti semestrali del club, che la definisce una ...

Manchester United - i conti del secondo trimestre : fatturato a 208 milioni : secondo trimestre Manchester United – Il Manchester United ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre della stagione, fino al 31 dicembre 2018. Il club inglese ha fatto registrare un fatturato pari a 208,9 milioni di sterline, una cifra in crescita di oltre il 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mourinho, esonero d’oro: […] L'articolo Manchester United, i conti del secondo trimestre: ...

Mourinho - esonero d’oro : 19 mln dal Manchester United : Buonuscita Mourinho United – Il Manchester United ha rivelato i conti relativi al secondo trimestre del 2018/2019. Tanti i dati interessanti, uno dei quali riguarda la corposa buonuscita corrisposta all’ex tecnico Josè Mourinho, esonerato il 18 dicembre 2018 e sostituito in panchina da Ole Gunnar Solskjaer. Donne manager nel calcio: che differenza tra Serie A […] L'articolo Mourinho, esonero d’oro: 19 mln dal Manchester United ...

Mirror : 'Manchester United - ecco la lista dei quattro obiettivi del calciomercato estivo' : LONDRA, INGHILTERRA, - Il Manchester United ha fretta di tornare grande e cerca rinforzi. In realtà secondo il 'Mirror' il club dell' Old Trafford avrebbe già individuato i giocatori necessari per il ...

Champions League - aperta indagine su Manchester United-Psg : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita di Champions League tra Manchester United e Psg, successo per la squadre di Tuchel con il risultato di 0-2. Nel frattempo la Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare contro il Manchester United e il Paris Saint-Germain per gli incidenti che hanno coinvolto i loro tifosi durante la partita all’Old Trafford, l’accusa è di lancio di oggetti in campo. I ...

Marsiglia - Balotelli irride il Manchester United e fa arrabbiare i tifosi : TORINO - Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé, anche quando è a casa a godersi le partite di Champions League dal divano. Il nuovo attaccante del Marsiglia è stato subito preso di mira ...

Champions - il Manchester United crolla col Psg. E Balotelli se la ride sui social : 'Olè' : Nella serata della disfatta del Manchester United , c'è chi se la ride di gusto. È Mario Balotelli , che, da ex giocatore del Manchester City, ha sfruttato l'occasione per tornare a farsi beffe dei ...

Champions League : il PSG esce vittorioso dalla sfida contro il Manchester United : Ieri sera all'Old Trafford il Paris Saint-Germain, impegnato nella gara di andata degli ottavi di finali di Champions League e privo dei suoi gioielli di attacco, Neymar e Cavani fermi per infortunio, ha superato superato in trasferta il Manchester United per 2-0, ipotecando di fatto il passaggio del turno. Vediamo come si è evoluta la partita....Continua a leggere

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-PSG 0-2. Ripresa fatale ai Red Devils - ora serve l’impresa : Qualificazione ai quarti di finale della Champions League di Calcio ampiamente ipotecata da parte del PSG, che passa per 0-2 in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi: decisiva la gran Ripresa dei transalpini, che vanno in rete al 53′ con Kimpembé ed al 60′ con Mbappé. Nel finale espulso anche Pogba, al ritorno servirà un’impresa in Francia ai Red Devils. Prima frazione che si apre senza particolari occasioni ...

Manchester United-Psg 0-2 : decidono Kimpembe e Mbappé : Due reti e una seria ipoteca sul passaggio del turno da parte di un Psg sempre più targato Mbappé. Il big match dell'Old Trafford, uno dei più attesi degli ottavi di Champions, regala 90' di grande ...

Champions League – Il PSG ad un passo dalla qualificazione - Kimpembe e Mbappè mandano ko il Manchester United : Il PSG sorride a Manchester: Kimpembe e Mbappè avvicinano il club parigino ai quarti di finale di Champions League Non solo Roma: un’altra spettacolare sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha regalato emozioni uniche. Stiamo parlando della partita tra Manchester United e PSG: nonostante le assenze di Cavani e Neymar, il club francese è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, ...

