Maura Viceconte | trovata morta l’ex podista azzurra | a fine anno era uscito il suo

ilfattoquotidiano

: È morta la maratoneta Maura Viceconte. Il record dei 10.000 è ancora suo - Corriere : È morta la maratoneta Maura Viceconte. Il record dei 10.000 è ancora suo - Sport_Mediaset : Lutto per l'atletica azzurra: trovata morta nella sua abitazione l'ex maratoneta Maura Viceconte… - Gazzetta_it : Maura #Viceconti si è tolta la vita a 51 anni. Fu primatista italiana di #maratona ed è tutt’ora primatista dei 10.… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Medaglia di bronzo agli Europei di Budapest del 1998 e un record, quello nei 10mila metri piani in 31’05”, ancora imbattuto da 19 anni., ex stella dell’atletica, si è tolta la vita nella sua casa di Chiusa San Michele, in provincia di Torino. Aveva 51 anni e dopo la carriera come maratoneta era stata colpita da un tumore al seno. A darne notizia la stessa Federazione italiana atletica leggera.Solo pochi mesi fa, a novembre, aveva presentato un docufilm sulla sua vita, La vita è una maratona – La corsa il modo di vivere, promosso in tutta Italia. Un’esperienza che le aveva permesso di tornare a confrontarsi con amiche e avversarie del tempo, come ricorda la Fidal in una nota. La sua carriera sportiva è durata per quasi due decenni, a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000. Una figura, ricorda la Federazione, “per lunghi anni di ...