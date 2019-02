Casting a cura di ' Klab4 film' per una serie tv americana e due progetti cinematografici

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Sono aperti i, adi, per la ricerca di comparse per la realizzazione di unatelevisivae per quella di figure varie per due nuove produzioni cinematografiche. Le riprese verranno effettuate tutte in Campania.UnatvSono in corso le selezioni, adi, per la realizzazione di unatelevisiva internazionale, per l'esattezza, le cui riprese verranno effettuate poi in Costiera Amalfitana, soprattutto a Cetara e Vietri sul Mare. La richiesta in questione è indirizzata verso comparse di sesso maschile o femminile, tutte maggiorenni. Gli interessati ad inoltrare la propria candidatura dovranno presentarsi direttamente in base al seguente calendario: martedì 12 febbraio a Cetara, presso la Sala Polifunzionale 'M. Benincasa' (Piazzetta Viesky, nei pressi del municipio), dalle ore 10 alle 15; lo stesso giorno a ...