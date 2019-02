ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - Cascavel47 : Ex Popolari venete, Di Maio all’assemblea dei risparmiatori azzerati: “Per Bankitalia serve discontinuità, non ha c… - erregi69 : Ex Popolari venete, Di Maio all’assemblea dei risparmiatori azzerati: “Per Bankitalia serve discontinuità, non ha c… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) “Perserve discontinuità, non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni. Queste persone sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così come pure dalle istituzioni di controllo e dalle stesse banche”. Luigi Di, a Vicenza insieme all’altro vicepremier Matteo Salvini per parteciparedeidelle ex banchefinite in liquidazione e cedute a Intesa, torna all’attacco di via Nazionale dopo lo scontro andato in scena giovedì notte nel consiglio dei ministri che avrebbe dovuto dare il via libera formale alla riconferma di Luigi Federico Signorini come vice direttore generale. Conferma che vedeva favorevoli il ministro dell’Economia Giovanni Tria e la Lega ma si è arenata di fronte ...