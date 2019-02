Scoppia la bagarre per il tricolore francese sul balcone del Municipio di

Pil - Tria interrotto in Aula si infuria con Brunetta : “Ma stai zitto!”. Scoppia la bagarre - Fico riprende il ministro : Scatto di irritazione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso della sua informativa nell’Aula della Camera sugli ultimi dati del Pil che hanno certificato che l’Italia si trova in recessione tecnica. “Ma stai zitto!“, ha detto il ministro, interrotto più volte, rivolto verso il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta. A questo punto, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando al ministro che ...

Dl Semplificazioni - Fraccaro : “Governo pone la fiducia”. Scoppia la bagarre in Aula - Borghi (Pd) scatenato : Poco prima di annunciare la fiducia al decreto che contiene le misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione, il cosiddetto dl Semplificazioni, la Camera aveva respinto una questione pregiudiziale, illustrata da Forza Italia, secondo cui il provvedimento conteneva un ampio spettro di norme che “non appaiono riconducibili al già ampio oggetto del decreto”, che si presenta come ...

'La corruzione si sente nell'aria' dice Bonafede e Scoppia la bagarre : Roma, 23 gen., askanews, - E' scoppiata la bagarre in aula alla Camera poco prima del voto sulla relazione del ministro Guardasigilli Alfonso Bonafede sullo stato della Giustizia. La seduta è stata ...

Giustizia - Bonafede : “La corruzione si vede a occhio nudo”. Scoppia la bagarre alla Camera - urla da FI e Pd : “Buffone!” : bagarre in Aula alla Camera durante la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la sua relazione sull’amministrazione della Giustizia. Il presidente, Roberto Fico, ha sospeso la seduta. Bonafede, che durante la sua replica era stato più volte interrotto, ha suscitato la vibrate proteste di Pd e Forza Italia quando ha affermato, tra l’altro, che “la corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, ...

Manovra : 'Siamo sotto attacco' - Scoppia la bagarre per il post M5s poi rimosso. Oggi il voto finale : L'Aula della Camera ha avviato le votazioni sugli oltre duecento ordini del giorno sulla Manovra. Il governo, con il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, ha espresso il parere sui documenti. L'ok definitivo alla Manovra, con il voto finale, è atteso per il pomeriggio. E' scoppiata nuovamente la bagarre per un post del ...

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera Scoppia la bagarre. Manovra al fotofinish : È una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio. Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere sulla scrivania di Sergio Mattarella per la firma, che il capo dello Stato potrebbe accompagnare - si ragiona in ambienti parlamentari - con una lettera di...

Manovra - Pd scatenato contro Fico : Scoppia la bagarre. Deputati dem e FdI placcati dai commessi : urla e parolacce : Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto Fico, che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sulla Manovra senza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo ...

Manovra - il maxi-emendamento slitta e Scoppia la bagarre. Forza Italia si volta per protesta. E Casellati : “Governo rispetti Senato” : Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla Manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la ...