Salvini e Bonafede indagati per lo show dopo l' arresto di Battisti

Battisti - Salvini e Bonafede indagati per ‘mancata tutela dignità della persona arrestata’ : pm chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine aperta in relazione alle modalità dell’arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di mancata tutela della dignità della persona arrestata, il ministro dell’interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La richiesta di archiviazione è ...

Video arresto Battisti - Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati ma il pm chiede l’archiviazione : Matteo Salvini e Alfonso Bonafede sono indagati per la gestione della consegna di Cesare Battisti alle autorità italiane dopo il suo arresto in Bolivia. L'accusa è che i due non abbiano rispettato le cautele richieste dalla legge per tutelare la persona arrestata. I pm della procura di Roma, comunque, chiedono l'archiviazione per mancanza di dolo.Continua a leggere

Salvini e Bonafede indagati per il video sull'arresto di Battisti. Ma per i pm non c'è reato : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sono indagati per la vicenda del video dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti. L'ipotesi di reato è la mancata tutela della dignità della persona arrestata. La procura di Roma ha tuttavia già trasmesso gli atti al tribunale dei ministri chiedendo tuttavia l'archiviazione del provvedimento per mancanza di ...

Show all'arresto di Battisti Salvini e Bonafede indagati : I l 14 gennaio scorso con un volo proveniente da Santa Cruz, in Bolivia, atterrava nello scalo romano di Ciampino, dopo 40 anni di fuga, l'ex terrorista Cesare Battisti. Ad attenderlo in pista e a mettere il cappello sull'arresto c'erano in coppia il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini vestito - a favore di telecamera - con la divisa della Polizia e il ministro della Giustizia Alfonso Bonfede. Alla passerella-derby dei due ...