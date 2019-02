Elezioni europee - Berlusconi "capolista dappertutto" : malumori in Forza Italia : Agitazione a Bruxelles tra le fila degli eurodeputati azzurri. Il motivo? Silvio Berlusconi dovrebbe essere capolista in...

Di Maio a Parigi vede i gilet gialli. Ma loro : "Niente alleanza per le Elezioni europee" : Il 5 gennaio scorso ha preso parte alla riunione di Marsiglia in cui sono state poste le basi per la lista politica che si chiama "Rassemblement d'Initiative Citoyenne - RIC" ed è guidata da Ingrid ...

Di Maio a Parigi vede i gilet gialli - prove d'intesa in vista delle Elezioni europee 2019 : "La loro politica estera: difendere un dittatore comunista come Maduro e incontrare i gilet gialli. L'Italia è rossa di vergogna'', afferma Mara Carfagna , deputata di Forza Italia e vicepresidente ...

Caso escort Bari - il processo a Silvio Berlusconi rinviato a dopo le Elezioni europee : È stato rinviato al prossimo 17 giugno il processo nei confronti di Silvio Berlusconi, imputato per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Berlusconi è accusato di aver pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini perché mentisse ai pm che indagavano sulle escort. Il giudice monocratico Flora Cistulli ha accolto la richiesta della difesa di Berlusconi, con parere favorevole del pm Eugenia Pontassuglia, e ...

Elezioni europee - Frans Timmermans : 'M5S in un governo di estrema destra' : In un'intervista a Repubblica, a cura di Goffredo De Marchis, Frans Timmermans, il vicepresidente della Commissione Ue, esprime dei forti e proeccupati giudizi sul Movimento 5 Stelle, sulla Lega e sulla situazione politica Italiana. L'intervista è stata fatta in vista delle Elezioni Europee, dove Timmermans, olandese, è candidato dei socialisti alla poltrona presidenziale in caso di vittoria. L'attuale vicepresidente della Commissione Ue parla ...

Matteo Salvini - il doppio piano dopo le europee. Nuovo governo o Elezioni : «Ma quelli quando li mollate?». «Quelli» sono i Cinque Stelle e i destinatari della domanda sono Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, i quali se la sentono ripetere ogni volta in cui si trovano a un tavolo o al telefono con i bei nomi dell'imprenditoria lombarda e veneta, i più preoccupati per i di

Elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Elezioni europee 2019 : data - sondaggi - presentazione liste e chi vota : Elezioni europee 2019: data, sondaggi, presentazione liste e chi vota data Elezioni europee 2019 in Italia Le prossime Elezioni europee con tutta probabilità si terranno giorno 26 maggio 2019. Ad annunciarlo – indirettamente – il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. In ogni caso, il regolamento Ue stabilisce che la prossima tornata per il Parlamento Europeo dovrà tenersi tra il 23 e il 26 maggio. Ciò ...

Sondaggi in bilico per le Elezioni europee : È la politica, avverte Europe Elects, a essere imprevedibile come non mai, per cui dobbiamo arrenderci all'idea che alle europee ci saranno delle sorprese. Tanta imprevedibilità è dovuta a quattro ...

Calenda sogna in grande : "Alle Elezioni europee puntiamo al 30%" : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Carlo Calenda punta in alto, anzi in altissimo, in vista delle elezioni europee di fine maggio, lanciando la sua sfida anche al leader della Lega - che si appresta a fare il pieno alle urne, visti i sondaggi - e aprendo anche all'elettorato "deluso" di centrodestra."Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione ...

Carlo Calenda punta a superare il 30% alle Elezioni europee : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, nel corso della presentazione del manifesto 'Siamo europei' ad alcune associazioni europeiste.Una operazione simile all'Ulivo? "Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione popolare. L'unico grande partito - ha proseguito - ...

La simulazione sulle Elezioni europee : ecco quanto vale la lista Calenda : quanto vale il 'fronte repubblicano' di Carlo Calenda? La lista 'Siamo europei' , stando alle simulazioni dell' Istituto Cattaneo sulle Elezioni di maggio, varrebbe intorno a l 22 per cento. Ma se si ...

Elezioni europee - in cinque anni la Lega vola al + 24.8 - mentre il Pd scende al - 22.82 : Per il 50% degli italiani l'iniziativa leghista rappresenta anche la possibilità di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani ossia, grazie a Quota 100 ed al pensionamento, si garantirebbe il ...

Elsa Fornero pronta a candidarsi alle Elezioni europee con Emma Bonino : Elsa Fornero potrebbe candidarsi alle elezioni europee di maggio. Sembra che l'ex ministro del governo di Mario Monti possa essere capolista nella circoscrizione Nord-Ovest , Piemonte, Lombardia, ...