Video Benevento Venezia | 3-0 | | highlights e gol della partita | Serie B | 22giornata

Diretta Benevento Venezia/ Risultato finale 3-0 - streaming Video DAZN : Rigore e tris nel recupero! - Serie B - : Diretta Benevento Venezia streaming video DAZN : probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie B al Vigorito, 22giornata.

Video Inter-Benevento 6-2 - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : L’Inter asfalta il malcapitato Benevento negli ottavi di Coppa Italia con il punteggio di 6-2 nella desolante cornice di San Siro completamente vuoto per l’obbligo di giocare a porte chiude dopo i fatti di Inter-Napoli. Doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, reti di Icardi (su rigore) e Dalbert per i padroni di casa, gol di Insigne e Bandinelli per gli ospiti. I VIDEO DELLE RETI DI Inter-Benevento IL RIGORE DI ...