' I bulli mi prendevano a calci' | Damiano porta l' autismo a Italia' s got Talent e commuove

Usa - bambino di 10 anni si suicida nel Kentucky : i bulli lo prendevano in giro : Un brutto fatto di cronaca si è verificato negli Usa, precisamente nello stato del Kentucky , dove Seven Bridges, un bimbo di 10 anni , si è tolto la vita a quanto pare a causa delle prese in giro dei suoi compagni di classe. Il minore frequentava la Kerrick Elementary School di Louisville, e da quando è nato soffriva di un difetto medico che lo costringeva a portare una sacca per la colostomia. Si tratta, in sostanza, di un abboccamento ...

A 9 anni si suicida per colpa dei bulli : “La prendevano in giro perché aveva un amico bianco” : La famiglia di McKenzie Adams, morta suicida a soli 9 anni nella sua casa in Alabama, denuncia alcuni episodi di bullismo che avrebbero convinto la bambina a togliersi la vita: "La prendevano in giro perché aveva un amico bianco. Le dicevano che avrebbe fatto meglio a uccidersi, che non sarebbe mai stata una bianca anche se aveva un amico bianco, che era brutta e che non meritava di vivere".Continua a leggere