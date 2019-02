Pallavolo – Perugia incontenibile | successo in trasferta al PalaPanini di Modena

sportfair

: RT @SIRVolleyPG: Tutto molto bello???? #ModenaPerugia #goSir #BlockDevils #perugia #Sir #pallavolo #volley #volleyball #diventiamoLeggenda… - vivigianotti : RT @SIRVolleyPG: Tutto molto bello???? #ModenaPerugia #goSir #BlockDevils #perugia #Sir #pallavolo #volley #volleyball #diventiamoLeggenda… - akemi_dior : RT @pilloledivolley: 20ª RS: Trento non ha problemi con Castellana e si impone per 3-0 mantenendosi ad una lunghezza di distanza da Perugia… - pilloledivolley : 20ª RS: Trento non ha problemi con Castellana e si impone per 3-0 mantenendosi ad una lunghezza di distanza da Peru… -

(Di domenica 3 febbraio 2019)crolla in casa contro una strepitosa: alfinisce 1-3 in favore degli ospiti Unper l’ennesima volta sold-out e tra coreografie straordinarie accoglie la gara tra ladi Velasco e ladell’ex Lorenzo Bernardi in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoesinizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini.parte con De Cecco in regia, Atanasijevic è l’opposto, al centro ci sono Podracsanin e Ricci, in banda giocano Leon e Lanza, il libero è Colaci. Il match è tiratissimo sin dalle prime battute, il punto a punto è serrato, 15-12 e il PalaPnini è una bolgia. Piazza il breakche gioca una gara di alto livello, come, 18-16. L’Azimut Leo Shoeschiude 25-23 il primo set. Il ...