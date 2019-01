Pallavolo | B1 femminile | la Pvt Modica ospita sabato | ore 16 | la vicecapolista Fiamma

Pallavolo - la nazionale femminile si allena con i Big Data : L'evento aperto al pubblico sar trasmesso in diretta streaming dal Canale Scienza e Tecnica dell'ANSA e sar guidato dal docente di statistica Piercesare Secchi, da anni impegnato a sviluppare ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : match complicato per il Club Italia Crai - al Pavesi arriva l’Igor Novara : Si preannuncia una serata di emozioni e ricordi per Paola Egonu, che per la prima volta tornerà al Pavesi da avversaria Il cammino del Club Italia Crai nella regular season della Samsung Volley Cup prosegue domani sera con la sfida con l’Igor Volley Novara. Nel turno infrasettimanale previsto per la quinta giornata di ritorno le due formazioni si affronteranno al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi alle 20.30. Si preannuncia una ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si chiude la Regular Season - il programma dettagliato della 18ª giornata : Le squadre vanno in campo in questo week-end per chiudere la Regular Season, ecco tutte le gare dei due gironi della Samsung Volley Cup A2 GIRONE A Tutto stabilito per chi farà parte della Pool Promozione e chi entrerà nella Pool Salvezza, il Girone A vive la sua ultima giornata di Regular Season. I due match che mettono in palio punti utili anche per la seconda fase si giocano a Orvieto e Pinerolo. La Zambelli ospita la LPM Bam Mondovì, ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : big match Igor-Imoco nella 17ª giornata - tutto il programma completo : Torna il campionato con il big match Igor-Imoco, trasferta milanese per la Savino Del Bene a Milano mentre a Firenze e Cuneo incroci da Play-Off Dopo la lunga parentesi dedicata alla Samsung Galaxy A Coppa Italia, torna nel weekend la Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile, giunta alla 17^ giornata. E la corsa ai Play Off riparte con il botto, visto che sabato sera alle 20.30, con diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - i risultati della diciassettesima giornata dei Gironi A e B : Tutti i risultati dei due Gironi della Samsung Volley Cup A2, quante sorprese nella giornata disputata oggi GIRONE A VOLLEY SOVERATO – ZAMBELLI ORVIETO 3-2 (23-25 25-21 12-25 25-23 15-11) Vittoria in rimonta per il Soverato che supera la Zambelli Orvieto al tie break dopo essere stato sotto due set a uno e 13-19 nel quarto. Non muore mai la squadra di coach Bruno Napolitano che ha vinto meritatamente contro un’ottima squadra. Era un ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Igor riassapora il gusto della vittoria - l’Imoco resta in scia : La Igor torna al successo, 3-1 a Bergamo. Savino Del Bene e Imoco rispondono con lo stesso risultato, la UYBA batte Cuneo ed è quarta La 15^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile segna il ritorno alla vittoria della capolista Igor Gorgonzola Novara, che festeggia il primo successo del 2019: 3-1 esterno alla Zanetti Bergamo e 37 punti in classifica. Uno in più della Savino Del Bene Scandicci, che ha la meglio con lo stesso ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna alla vittoria - asfaltato 3-0 il Club Italia Crai : La Millenium Brescia ritorna ad abbracciare la dea alata della vittoria con un 3-0 senza appello Nella terza giornata del girone di ritorno della Samsung Volley Cup, la Banca Valsabbina Millenium Brescia supera il Club Italia Crai in tre set fra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari, gettando forti base per la sua corsa salvezza. Tra le file bresciane la top scorer è stata Anna Nicoletti con 18 punti, mettendosi in evidenza come ...

Pallavolo – Grande successo per il Flash Mob del PalaRadi contro la discriminazione femminile : Grande successo per il Flash Mob promosso al PalaRadi dalla Lega Pallavolo Serie A femminile: pubblico, giocatrici e arbitri insieme contro la discriminazione delle donne Grande successo ha riscosso sabato sera, al PalaRadi di Cremona, il Flash Mob contro la discriminazione delle donne, promosso dalla Lega Pallavolo Serie A femminile in collaborazione con Pomì Casalmaggiore e Il Bisonte Firenze, le squadre impegnate in campo ...

La Lega Pallavolo femminile contro la discriminazione delle donne : sabato un flash mob al Pala Radi di Cremona : Supercoppa di calcio in Arabia Saudita: la Lega Pallavolo Serie A Femminile contro la discriminazione delle donne. sabato 12 gennaio il flash mob al Pala Radi di Cremona La Lega Pallavolo Serie A Femminile si schiera ancora una volta contro la discriminazione delle donne. Dopo aver aderito lo scorso 25 novembre alla giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e promosso numerose iniziative a favore della ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna in campo domenica - al PalaGeorge arriva il Club Italia Crai : I precedenti tra Club Italia Crai e Banca Valsabbina Millenium Brescia sono tre, disputati tra tra le stagioni 2017-18 in A2 e 2018-19 in A1. Le Leonesse sono sempre riuscite ad imporsi Archiviata l’amara trasferta toscana con la sconfitta per 3-0 contro Firenze, la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola è ritornata al lavoro per preparare la terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Serie A1. Tra le mura ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Filottrano troppo forte - il Club Italia Crai si arrende 3-0 : Le azzurre tornano a casa senza punti dal Pala Baldinelli di Osimo, rimediando un netto 3-0 da Filottrano La seconda giornata della Samsung Volley Cup vede il Club Italia Crai tornare a casa senza punti dal Pala Baldinelli di Osimo: la partita finisce 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) a favore della Lardini Filottrano. In apertura di serata sono state premiate le quattro azzurrine Sarah Fahr, Elena Pietrini, Marina Lubian e Sylvia Nwakalor che ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : trasferta a Filottrano per il Club Italia CRAI - la preview della sfida : Il Club Italia CRAI si appresta alla prima trasferta del 2019: le 'azzurrine' saranno impegnate nel secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup a Filottrano Il secondo turno di ritorno della ...

