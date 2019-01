Milano | “sono prodotti tipici che porto in regalo ai miei genitori” Ma nella valigia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) I militari della Guardia di Finanza di Linate e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 9,5 kg di cocaina e tratto in arresto una cittadina sudamericana, proveniente dal Perù. Ispezionando i bagagli della donna, sono state trovate confezioni sigillate apparentemente contenenti caffè e altrialimentari, che la passeggera dichiarava di voler portare in dono ai parenti in Italia. In realtà contenevano cocaina purissima.L'articolo, “sonocheinaigenitori”. Mac’era cocaina: un arresto a Linate proviene da Il Fatto Quotidiano.