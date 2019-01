Emilia Romagna Allerta Neve 30 Gennaio 2019

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la neve - attesi fino a 40 cm : “Dalla serata di mercoledì 23 gennaio si prevedono precipitazioni nevose fino a quote di pianura sul settore centro-occidentale della regione in rapida estensione nelle prime ore di giovedì 24 verso il settore orientale, dove invece la quota neve si attesterà attorno a 200 metri, mentre a quote inferiori sono previsti fenomeni di nevischio o acqua mista a neve. Quantitativi di accumulo nevoso sull’intero evento stimati: tra 5-10 cm ...

Emilia Romagna : nevica fin sulle coste - imbiancata Rimini. Fiocchi a Bologna : Freddo e maltempo stanno avvolgendo la nostra penisola e in particolar modo le regioni centrali dove nevica a quote piuttosto basse. Il peggioramento è causato da una perturbazione atlantica che sta...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani neve sui rilievi e fino a quote di pianura : “Nella giornata di martedì 22 gennaio la circolazione indotta dal minimo sul bacino dell’Adriatico apporterà condizioni di instabilità sul settore centro-orientale. Si prevede perciò neve sui rilievi, in estensione fino a quote prossime alla pianura, e sporadici episodi nevischio o di pioggia mista a neve sulla pianura. Gli accumuli di neve previsti nelle 24 ore e significativi ai fine dell’Allerta sono: tra 10-20 cm sulle aree ...

Smog Emilia-Romagna : subisce pure l’inquinamento delle navi nel Mediterraneo : Lo Smog in Emilia-Romagna potrebbe essere incentivato anche dalle navi che solcano l’Adriatico, il Tirreno e il mar Ligure. Se n’è accorta l’agenzia ambientale regionale Arpae, in uno studio condotto nell’ambito del progetto Supersito sul rapporto fra l’inquinamento atmosferico e la salute delle persone. I tecnici di Arpae hanno analizzato dal punto di vista chimico le polveri ultra-sottili (pm 2,5) rilevate in ...

Maltempo - Emilia Romagna : “128 milioni investiti per la sicurezza del territorio nel basso modenese” : Cinque anni dopo l’alluvione del 18 e 19 gennaio 2014, sale a 128 milioni il totale degli investimenti realizzati o programmati per la sicurezza del territorio della bassa modenese. In tutto sono 118 i lavori conclusi da Regione e Aipo per circa 40 milioni. Nel 2019 si apriranno nuovi cantieri per 43 milioni di euro, per rendere più sicuro il nodo idraulico Secchia-Panaro e le arginature dei due corsi d’acqua. Tra le ulteriori opere ...

Economia - crescono le esportazioni dell'Emilia-Romagna : Nel terzo trimestre 2018 rallenta la crescita delle vendite all'estero dell'Emilia-Romagna , +5,0 per cento, , risultate pari a 15.136 milioni di euro, secondo i dati Istat delle esportazioni delle ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “In Emilia-Romagna il sistema è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “Abbiamo avuto ancora una volta la conferma che in Emilia-Romagna il sistema di Protezione civile è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Regionali - Emilia Romagna in bilico Derivati - perdite da 210 milioni : A sinistra, l’Emilia Romagna è la regione simbolo, considerata virtuosa per eccellenza quando occorre parlare di “buona amministrazione”. Perché nei conti e nello storytelling non ci guarda quasi mai nessuno. Però fra un anno si vota proprio per le Regionali e non tira una bella aria neanche da quelle parti. Alle ultime politiche la sinistra ha perso collegi come Ferrara, Cesena, Rimini e masse di voti ...

Terremoto in Emilia Romagna - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Danni lievi - oggi scuole chiuse : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada : forte scossa di terremoto in Emilia Romagna con Epicentro ad 11 km da Ravenna. La scossa è stata avvertita distintamente poco dopo la mezzantotte in tutto il nord est d'Italia....

Scossa di terremoto in Emilia Romagna di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada : Forte Scossa di terremoto in Emilia Romagna con Epicentro ad 11 km da Ravenna. La Scossa è stata avvertita distintamente poco dopo la mezzantotte in tutto il nord est d'Italia....