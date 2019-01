ilnapolista

: Gattuso punta su Piatek. L’attacco anti-Napoli è sulle sue spalle - SSCNapoliNews : Gattuso punta su Piatek. L’attacco anti-Napoli è sulle sue spalle - TENE1977 : Argomento del giorno 1: #Gattuso e il paragone #Tomasson #Piatek Possono somigliarsi fisicamente ma come caratteri… - rossonerodello : @Maicuntent96 @diohakan @Emmearcello__ Oh lo avevano anche detto ad inizio mercato che avremmo preso esterno/2'punt… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Con il Genoa non incantò Poco più di un quarto d’ora che hanno acceso i sogni dei tifosi milanisti. E domani Rinorilancia. Krzysztofnon ha entusiasmato nel primo incontro con il, quando gli azzurri vinsero 2-1 a Genoa e il gioiellino polacco fece una magra figura, lontano parente del giocatore per il quale il Milan ha sborsato una valigia di soldi. Erede di Higuain “fuggito” verso il Chelsea.Buoni colpi a San Siro Ma la storia in campionato è cambiata.ha mostrato subito qualche buon numero suggerendo la profondità a Rodriguez e costringendo Koulibaly al solito recupero marchio di fabbrica del senegalese. Poi ha guadagnato una ammonizione di Albiol che, in ritardo, non ha potuto far altro che atterrare il centravpolacco. Un Milan che sa di potersi appoggiare su di lui.e Cutrone, una coppia che ha fame, più di taltri, ...