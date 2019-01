Si finge prete | celebra messa e confessa i fedeli | smascherato un truffatore | l’ira del

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) Alessio Prencipe ha mentito sulla sua identità di monaco e presbitero. E’ questa in sintesi, la comunicazione fatta dal vescovo della diocesi di San Severo, monsignor Giovanni Checchinato. L’uomo si è spacciato per monaco benedettino e, e hato anche, oltre are i, a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Dopo “gli ultimi spiacevoli eventi che hanno creato disorientamento, soprattutto nella comunità cristiana“, si legge nella nota del vescovo, l’uomo è stato scoperto e sono stati avviati degli accertamenti. “Visto e considerato che, il 27 dicembre 2018, ha simulato lazione dell’Eucaristia nella parrocchia di Santa Maria della strada in Torremaggiore e ha ascoltato la confessione di alcuni, è incorso ‘ipso facto’ nella pena dell’interdetto ‘latae sententiae’ stabilita ...