Simona Ventura e Bettarini | famiglia allargata | il messaggio che piace

Giovanni Terzi e Simona Ventura a cena con i loro figli : L’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi va a gonfie vele, e ora i due si incontrano assieme ai rispettivi figli. La coppia è stata fotografa dal settimanale “Diva e donna” durante una serata a casa Terzi con la presenza di Caterina, figlia adottiva di Simona e Giulio, secondogenito di Terzi, nato dal suo precedente matrimonio con Silvia Fondrieschi. La famiglia allargata sembra divertirsi in un’atmosfera rilassata dove la Ventura e Giovanni ...

Simona Ventura : “Gerò Carraro mi tradiva. Con Giovanni Terzi sono felice” : Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di ”The Voice of Italy” Simona Ventura ha rivelato al magazine i motivi della sua rottura con Gerò Carraro, con il quale è stata fidanzata per otto anni. Simona parla con la schiettezza di sempre. “Non sono una ragazzina – dice al settimanale ‘Oggi’ – Non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere ...

Simona Ventura - rivelazione su Gerò Carraro : ‘Con Laura Moretti durava da tempo’ : “Non sono una ragazzina, non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi“. Simona Ventura torna a parlare della fine della storia con Gerò Carraro, che – lo ricordiamo ...

Niccolò Bettarini - condannati i ragazzi che lo accoltellarono. Lui : “Non voglio soldi - giustizia è fatta”. Simona Ventura : “Orgogliosa di te” : Lo scorso luglio Niccolò Bettarini era stato accoltellato e picchiato davanti all’Old Fashion, nota discoteca milanese. I quattro giovani imputati sono stati ora condannati a pene comprese tra i cinque e i nove anni di carcere, con il pm Ramondini che aveva chiesto per tutti dieci anni di detenzione. Al ragazzo, poco più che ventenne, è stata riconosciuta una provvisionale di 200 mila euro, vale a dire una somma di denaro liquidata dal ...

Condannati i 4 giovani che hanno aggredito il figlio di Simona Ventura : Sono giunte le condanne nei confronti dei quattro giovani accusati dell’aggressione a Nicolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura, che ha avuto luogo alla discoteca Old Fashion di Milano. Pene dai 5 ai 9 anni di carcere, il pm Elio Ramondini aveva chiesto dieci anni a tutti gli imputati. A emettere la sentenza è stato il gup di Milano, Guido Salvini.“Rinunciamo a qualsiasi risarcimento, noi ...

