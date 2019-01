Terrorismo | istigava alla guerra santa Arrestato italiano convertito all' Islam

Istigavano al Terrorismo islamico : 15 fermi in tutta Italia : Avrebbero istigato a commettere atti di terrorismo sul suolo Italiano, favorendo anche l'arrivo nel nostro Paese d'immigrati clandestini. Per questo i carabinieri del Ros hanno fermato 15 persone tra Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia, indagate dalla procura del capoluogo siciliano. L'indagine, denominata "Abiad" ha permesso di individuare un gruppo criminale transnazionale che in cambio di circa 2.500 euro offriva traversate a ...