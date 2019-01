Le Regioni contro i navigator I militanti 5s sono già furiosi

ilgiornale

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Roma - See you later,. Nel giorno delle celebrazioni pentastellate per il varo del reddito di cittadinanza, il presidente uscente dell'Angenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro (Anpal), Maurizio Del Conte, tira un bel siluro ai "", ossia i 10mila tutor da assumere e che dovrebbero seguire passo passo i percettori del reddito, aiutandoli a trovare lavoro - grazie alle famose "tre offerte" - per "emanciparsi" dalla misura varata dal governo.Ifigure essenziali per l'assistenza ai beneficiari dell'aiuto economico fortissimamente voluto dai grillini, ma al di là delle promesse di Di Maio ("Li assumeremo subito e poi li stabilizzeremo con un contratto che riguarda la collaborazione con l'Anpal"), proprio chi ha guidato l'Agenzia fino a oggi, Del Conte, parlando con l'Adnkronos si mostra scettico: il sistema, così com'è, per lui non può ...