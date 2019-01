Il Napoli lancia mini abbonamenti per le prossime gare

VIDEO Napoli-Lazio 2-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Callejon e Milik lanciano gli azzurri : Il Napoli ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel big match della 20^ giornata di Serie A. I partenopei hanno esaltato il pubblico del San Paolo e hanno rafforzato il secondo posto in classifica, portandosi momentaneamente a sei punti dalla capolista Juventus. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno giganteggiato producendo uno spaventoso volume di gioco: Milik colpisce una traversa e un palo, Callejon poi segna il gol del vantaggio sfruttando un filtrante ...

Napoli - choc all'Ospedale del Mare : paziente si lancia dalla finestra e muore : È precipitato dal quinto piano ed è morto sul colpo, un paziente dell'Ospedale del Mare. L'uomo ricoverato nel reparto di chirurgia generale, è caduto al suolo dopo un volo di oltre 15 metri e, al ...

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di cori razzisti - interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia : Ancelotti rilancia Verdi : NAPOLI SASSUOLO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 20.45, il San Paolo di Napoli apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Ancelotti e i neroVerdi di Roberto De Zerbi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. […] L'articolo Napoli-Sassuolo probabili formazioni Coppa Italia: Ancelotti rilancia Verdi ...

Mercato Napoli - il Psg rilancia per Allan. De Laurentiis in pressing su Barella : I due affari sono collegati: solo con l'arrivo del capitano del Cagliari il patron partenopeo, per non meno di 100 milioni, lascerà partire il brasiliano

La Juve pensa al futuro : l'obiettivo è Isco. Il Napoli valuta Allan e rilancia per Barella : Prima Ramsey e poi Isco. La Juve si muove rapidamente per rafforzare a giugno una squadra già fortissima. Quasi fatta per il gallese, in scadenza con l'Arsenal, ora Fabio Paratici cerca di inserirsi ...

Stadio - il Comune di Napoli rilancia : 'De Laurentiis ci deve 6 milioni' : Il Comune ha chiesto alla Siae la cifra degli incassi al botteghino del San Paolo della Ssc Napoli delle ultime tre stagioni agonistiche. Si tratta del periodo nel quale la società di patron Aurelio ...

Sarri - critiche assurde : così l’ex Napoli ha rilanciato il Chelsea : Il tecnico Maurizio Sarri ha rivoluzionato la Premier League, l’ex Napoli ha avuto l’abilità di ambientarsi subito in un calcio completamente diverso da quello italiano e regalato spettacolo attraverso un calcio scoppiettante e che ha subito portato i primi frutti anche in termini di risultati. La prima parte di stagione è stata entusiasmante per il Chelsea, il Blues hanno lottato testa a testa con squadre nettamente superiori ...

Napoli - lancia la droga dal tetto : 22enne arrestato all'Arenella : I carabinieri della compagnia e della stazione Vomero hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio G.A., un 22enne incensurato. I militari hanno bussato alla porta di casa sua, nel ...

"Antonella Napoli fermata in Sudan da presunti poliziotti". Amnesty lancia allarme per la giornalista e blogger Huffpost : Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione "Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di "Articolo 21", da molti anni blogger di Huffpost, attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese, sarebbe stata fermata a Khartoum da presunti poliziotti. Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, ha lanciato l'allarme in un tweet: "La giornalista Antonella Napoli fermata ...

Napoli - lancia un maxi-petardo dal terrazzo di casa per festeggiare e brucia la sua auto : A Napoli si è ritrovato con la sua auto in fiamme per il colpa di un petardo. Ha lanciato un maxi petardo dal balcone e incendiando la sua utilitaria. È la ricostruzione fatta da...

Fabia Ruiz - Napoli : Ancelotti ha trovato l'ago della bilancia : Fabian Ruiz è il secondo ritratto dopo Krzysztof Piatek nell'ambito progetto 'Giovani Promesse', promosso dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette, che fa il punto sui migliori under 23 della Serie A. Fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ospiterà un focus su un giovane talento ...

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...