Veneto | Barometro Crif | nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie 2

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (4) : (AdnKronos) - “Nel complesso, il comparto dei nuovi mutui immobiliari con finalità d’acquisto ha mostrato segnali di recupero mentre le richieste di surroga hanno fatto registrare un rallentamento, soprattutto nella prima parte dell’anno. Più vivace l’andamento dei prestiti, in particolare grazie al

Veneto : Barometro Crif - nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (3) : (AdnKronos) - Anche per le richieste di prestiti personali nel 2018 in Veneto si rileva un aumento significativo, con un +9,4% rispetto all’anno precedente. In Regione spiccano Treviso, con la crescita più robusta, pari a +18,0%, e Vicenza, con +11,2%. Anche la provincia di Rovigo si caratterizza pe