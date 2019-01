Samsung Galaxy M20 in una foto dal vivo con doppia fotocamera e sensore d’impronte

Non una bomba il Samsung Galaxy S10 in arrivo in Italia : prestazioni rivedibili su GeekBench : Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10 e, come prevedibile, siamo già entrati nella fase in cui non trascorrerà un solo giorno senza che emergano indiscrezioni sulle sue caratteristiche tecniche. Appena 24 ore fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso un punto della situazione a proposito delle ultime voci trapelate sulle specifiche del prodotto, ma oggi 21 gennaio è possibile scendere maggiormente in ...

Spuntano nuovi dettagli sui Samsung Galaxy A30 e A50 da benchmark e fonti di rilievo : fonti vicine al colosso sudcoreano confermano che Samsung Galaxy A50 avrà un display Infinity-V e una tripla fotocamera posteriore. Geekbench svela invece nuovi dettagli su Samsung Galaxy A30. L'articolo Spuntano nuovi dettagli sui Samsung Galaxy A30 e A50 da benchmark e fonti di rilievo proviene da TuttoAndroid.

Pallavolo – Samsung Galaxy A Coppa Italia : Igor e Imoco alle Final Four - eliminate Cuneo e Monza : Igor e Imoco raggiungono la Savino Del Bene alla Final Four di Verona, domani l’ultimo quarto di Finale Anche Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano conquistano le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile, raggiungendo la Savino Del Bene Scandicci che aveva strappato il pass già sabato sera. Sia le azzurre di Massimo Barbolini, detentrici del trofeo, che le pantere di Daniele Santarelli centrano ...

Smartphone Android in offerta oggi 20 gennaio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 gennaio: HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Ancora in test Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone - aggiornamento non vicinissimo? : Chi possiede un Samsung Galaxy S9 Vodafone e pure un Galaxy S9 Plus serigrafato dallo stesso vettore non fa altro che chiedersi quando otterrà l'aggiornamento Android 9 Pie, pure con l'ultima interfaccia proprietaria One UI. I tempi per il modello brandizzato non sono Ancora maturi, come evidenziato dallo stesso operatore all'interno di un suo feedback ufficiale appena scovato dalla nostra redazione su Twitter. L'ultimo riscontro reale sui ...

Ora o mai più un Huawei P20 o Samsung Galaxy S9 : ultime occasioni prima dei successori : Un weekend ricco di promozioni interessanti quello che possiamo esaminare oggi 20 gennaio, almeno per quanto riguarda gli utenti che stanno valutando la possibilità di acquistare uno smartphone di fascia come nel caso dei vari Huawei P20 e Samsung Galaxy S9. Considerando il fatto che nel giro di poche settimane verranno presentati anche i loro successori, appare nell'ordine naturale delle cose che store del calibro di Amazon ci possano offrire ...

Inevitabile rivoluzione coi Samsung Galaxy S10 : memoria super e non solo - le ultime : Ci sono diversi aspetti che dobbiamo prendere in esame in questi giorni per quanto concerne il Samsung Galaxy S10. A poche settimane dalla presentazione ufficiale di uno degli smartphone più attesi di tutto il 2019, occorre necessariamente fare il punto della situazione sulle ultime indiscrezioni per questo gioiellino. Dopo un 2018 non propriamente esaltante, infatti, si dovrà andare oltre il salto verso il 5G (qui trovate gli ultimi ...

Novità su Samsung Galaxy S10 : il modello 5G con minimo 256 GB - S10 Plus anche in ceramica : Samsung ha fatto le cose in grande con i nuovi Galaxy S10: il modello con supporto 5G partirà da 256 GB di memoria interna, mentre Galaxy S10 Plus avrà una variante in ceramica speciale. L'articolo Novità su Samsung Galaxy S10: il modello 5G con minimo 256 GB, S10 Plus anche in ceramica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Scandicci è la prima semifinalista nonostante il ko contro Firenze : Samsung Galaxy A Coppa Italia: la Savino del Bene Scandicci è la prima semifinalista, sconfitta indolore per 2-3 contro il Bisonte Firenze e pass staccato per le Finali di Verona. Domenica su LVF TV Igor e Imoco, chiude lunedì UYBA-èpiù Pomì La Savino del Bene Scandicci è la prima semifinalista della Samsung Galaxy A Coppa Italia, le ragazze del patron Nocentini, seppur sconfitte per 2-3 nella gara di ritorno dei quarti di finale contro ...

Samsung partecipa alla #10YearChallenge con un teaser di Galaxy Fold : Samsung ha deciso di sfruttare la #10YearChallenge per stuzzicare gli utenti con un teaser del suo smartphone pieghevole noto come Galaxy Fold. L'articolo Samsung partecipa alla #10YearChallenge con un teaser di Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 anche con cover in ceramica - almeno 6 GB di RAM e in nuovi render : Manca praticamente un mese alla presentazione della famiglia Galaxy S10 di Samsung e non accennano a diminuire i rumor sulle specifiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy S10 anche con cover in ceramica, almeno 6 GB di RAM e in nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Folder - Galaxy S10 e dieci Galaxy A : i piani di Samsung per la prima metà del 2019 : Nei primi sei mesi del 2019 Samsung presenterà Galaxy Folder insieme a Galaxy S10 e almeno dieci smartphone della serie Galaxy A, L'articolo Galaxy Folder, Galaxy S10 e dieci Galaxy A: i piani di Samsung per la prima metà del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A60 con foro sul display/ Possibile debutto ad aprile : versione 'lite' del modello A8s : Samsung Galaxy A60 con foro sul display: Possibile debutto ad aprile, lo smartphone sarà una versione 'lite' del modello A8s

Pallavolo - si torna in campo per definire le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia : Samsung Galaxy A Coppa Italia, in tre giorni i match di ritorno dei quarti di finale Tre giorni per definire le quattro sfidanti delle Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale, al termine delle quali si conosceranno i nomi delle squadre che all’AGSM Forum di Verona, nel weekend del 2 e 3 febbraio, si contenderanno il trofeo. Cominceranno le due ...