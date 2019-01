Moviola Gazzetta: «Serataccia di Rocchi, sbaglia quasi tutto»

ilnapolista

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il voto è 4,5 Nell’angolo dedicato alla, lascrive didiche in pagella ha 4,5. Questo il commento:, capita anche ai migliori (ma è la seconda stagionale dopo Roma-Inter). Non vede falli da espulsione dove ci sono (Bastos), estrae il rosso a sproposito (Acerbi), Il Var (Manganiello) non gli dà una mano.Ecco l’approfondimento. Per lacomincia “al 23’ del primo tempo, quando in modo abbastanza inspiegabile non sanziona la brutta entrata di Lucas Leiva su Mertens: ci stava addirittura il cartellino giallo”.Non c’era nessuno dei due cartellini per Acerbi Poi: “Al 36’ è Acerbi a franare ma senza cattiveria su Callejon al limite dell’area:lo punisce con un cartellino giallo, decisione troppo severa”. Cartellino giallo che si rivelerà fondamentale.Al 7′ della ripresa, mentre il ...